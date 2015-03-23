الرضاعة الليلية من أكثر الأسباب المؤدية لتسوس أسنان الأطفال

اللبن من أكثر الأسباب التى تسبب تسوس الأسنان

الأطفال أكثر الفئات التى تعانى من تسوس الأسنان، وذلك لتناولهم المأكولات الصناعية والمحفوظة، ونتيجة لبعض الأخطاء التى تفعلها الأمهات.

تقول الدكتور بسمة موسى أستاذ طب الأسنان جامعة القاهرة إن من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى إصابة الأطفال بتسوس الأسنان الرضاعة الليلية، لأن اللبن من أكثر الأشياء التى تسرع تسوس الأسنان، لأنه يتخمر فى الفم مما يجعل البكتيريا تتكاثر فى الفم بطريقة سريعة، لافتة أن الخطأ الذى يعتقده البعض أن الأسنان تتبدل فى أى سن، لكن تتبدل الأسنان من سن 6 حتى 12 سنة.

الينسون البديل الأفضل للبن لتجنب تسوس الأسنان

تنصح د. بسمة موسى الأمهات بضرورة إرضاع الطفل أثناء الليل، الينسون أو مشروبات أخرى بديلا للبن، حتى تقى أسنان الطفل من التسوس، مؤكدة أنه لتقوية أسنان الطفل فيجب فى فترة التسنين أن يتناول الخضار كالجزر والخيار، والإكثار من تناول الألياف، ومن الضرورى أن يتم إبعاده عن تناول البسكويت والحلويات.

وتحذر أستاذ طب الأسنان الأمهات من تناول أطفالهن للشيبسى والبيبسى والمأكولات المحفوظة والمعلبة والحلويات التى تحتوى على مكسبات طعم ولون، لأنها تعمل على تكاثر البكتيريا التى تساعد على التسوس.

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