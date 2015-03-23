خمسة آلاف زائر في أول أيام مهرجان «طريف الشعبي ومسابقة الصقور»

توقعت مصادر في اللجنة المنظمة لمهرجان طريف الشعبي ومسابقة الصقور ان عدد الزوار قد تجاوز خمسة آلاف زائر في اول ايام المهرجان.. وذكر المصدر انه من المتوقع زيادة عدد الزوار بشكل تصاعدي مع البداية الفعلية للفعاليات المصاحبة للمهرجان، وكان الزوار منقسمون بين الأسر المنتجة وألعاب الأطفال، وكانت النسبة الاعلى لمتابعي سباق الصقور.