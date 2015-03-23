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المصرية للاتصالات: إنترنت فائق السرعة لمحافظات مصر قريبًا

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المصرية للاتصالات: إنترنت فائق السرعة لمحافظات مصر قريبًا المصرية للاتصالات: إنترنت فائق السرعة لمحافظات مصر قريبًا

كشف محمد النواوي، رئس شركة المصرية للاتصالات، عن مفاجأة سارة لمستخدمي الإنترنت في ، لافتا إلى أنه سيتم توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 4 ملايين مشترك في نهاية 2015.

وأكد “النواوي” خلال لقائه ببرنامج “السادة المحترمون”، المذاع على فضائية “أون تي في”، أنه في القريب العاجل ستشهد محافظات مصر إنترنت فائق السرعة كمثيل ما حدث في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، لافتا إلى أن الشركة لها القدرة على توصيل ضوئي عالمي سريع بشكل يفوق أي تخيل، مؤكدا أنه قبل ديسمبر 2015 سيتم تركيب كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 4 ملايين مشترك.

وتابع أن الإنترنت فائق السرعة هو ضمن خدمات الجيل الرابع من الاتصالات، موضحا أن الخدمة ستبدأ بنهاية 2015 في بعض مراكز الشباب وبعض الجامعات المصرية، موضحا أن الشركة في ديسمبر 2014 الشركة استطاعت توفير القدرة على توفير خدمة الانترت فائق السرعة لـ2 مليون منزل في مصر وبنهاية 2015 سيصل إلى 4 ملايين مشترك.

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