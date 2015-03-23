الملك سلمان يرأس وفد السعودية في القمة العربية بشرم الشيخ

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا من مصادر دبلوماسية مطلعة في الرياض أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيرأس وفد المملكة إلى القمة العربية المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري.

وقالت المصادر لـ(د.ب.أ) إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي غاب عن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، سيصل إلى شرم الشيخ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ليرأس وفد المملكة إلى القمة العربية التي ستعقد يومي 28 و29 الجاري.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 وحتى 15 مارس الجاري، نيابة عن الملك سلمان.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الاثنين، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ26، باجتماع لكبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة مصر.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزارة الخارجية تنسق مع أمانة الجامعة العربية ومؤسسات الدولة من أجل التحضير لمؤتمر القمة العربية.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يوم الأحد، إلى موقف موحد يسهم في حل المشاكل والأزمات التي يعيشها الوطن العربي حاليا.