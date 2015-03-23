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حبس مدرّس 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقص خصلة من شعر تلميذة لعدم ارتدائها الحجاب

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حبس مدرّس 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقص خصلة من شعر تلميذة لعدم ارتدائها الحجاب حبس مدرّس 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقص خصلة من شعر تلميذة لعدم ارتدائها الحجاب

أرشيفية

قررت نيابة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، أمس الأحد، حبس مدرس تربية دينية بمدرسة قصر بياض الإبتدائية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن اتهمته أسرة تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بالضرب، وقص خصلة من شعرها لعدم ارتدائها الحجاب في الفصل.

تعود الواقعة، إلى تقدم أسرة التلميذة، نورا نبيل إسماعيل، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة قصر بياض الابتدائية بمركز أبشواي بالفيوم، ببلاغ إلى قسم شرطة أبشواي برقم 3954 لسنة 2015 إداري مركز أبشواي، اتهمت فيه ع.أ.ح مدرس التربية الدينية الإسلامية بالمدرسة، بالتعدي بالضرب على التلميذة، وقص جزء من شعرها بمقص، لعدم ارتدائها الحجاب، وتم إحالة المدرس إلى نيابة أبشواي، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما قرر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وقف المدرس ومدير المدرسة عن العمل، بعد أن أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المدرس للتحقيق، ونقله إلى الإدارة التعليمية في مركز أبشواي.

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