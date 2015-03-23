السيطرة على حريق حفار بترول أبورديس وإخلاء العاملين عليه إلى البر

نجحت الوحدات البحرية التابعة لشركات البترول، بالتعاون مع الوحدات البحرية للإطفاء، فى السيطرة على حريق هائل شب بغرفة الماكينات لأحد حفارات البترول العاملة على بعد 35 كيلو مترا جنوب مدينة أبورديس، ما أدى لإخلاء الحفار من جميع العاملين عليه وعددهم 90 فردا إلى البر وإنقاذ الحفار من الغرق.

صرح بذلك اللواء عصام خضر مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، وأشار إلى أنه تمت محاصرة الحريق وإخماده وتتواصل الآن عمليات التبريد.

وفى نفس السياق أكد "خضر" أنه لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن غرق الحفار فى قاع الخليج.

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