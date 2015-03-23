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عبد الشافي والسومة يقودان الأهلي لإسقاط النصر 4-3 في مباراة مثيرة

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عبد الشافي والسومة يقودان الأهلي لإسقاط النصر 4-3 في مباراة مثيرة عبد الشافي والسومة يقودان الأهلي لإسقاط النصر 4-3 في مباراة مثيرة

قاد محمد عبد الشافي وزميله عمر السومة النادي الأهلي لفوز ثمين على النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ20 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي.

تقدم النصر في البداية بهدفين سجلهما محمد السهلاوي في الدقيقتين 12 و28، وقلص عمر السومة النتيجة في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وأرسل محمد عبد الشافي كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ثابتة ليحولها أسامة هوساوي برأسه في المرمى مسجلا هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 49.

وواصل عمر السومة هداف الدوري التألق وسجل الهدفين الثالث والرابع للأهلي في الدقيقتين 67 و78، قبل أن يسجل محمد السهلاوي الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 46 نقطة ويقلص الفارق مع النصر صاحب الصدارة إلى نقطتين بعدما تجمد رصيده عند 48 نقطة.

وستحفل المواجهات المتبقية من عمر الدوري بإثارة شديدة إذ يتبقى للفريقين ست مباريات سيتحدد على إثرها بطل المسابقة.

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