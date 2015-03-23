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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/3/23

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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/3/23 حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/3/23
بحسب توقعات خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب القوس اليوم مهنياً: أنت طموح جدًا ولكن لا تدع هذا الطموح يأخذك بعيدًا عن الواقع عاطفيًا: بعد فراق طويل تسعى إلى المصالحة مع من تحب.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج القوس اليوم


>إنّه وقت التواصل الإيجابى مع شريك حياتك والتطرّق إلى أمور حسّاسة وعميقة، هذا على المستوى العاطفى حيث التناغم سيّد الموقف، وعلى الصعيد المهنى، يخيّم الهدوء على أجواء عملك، ما يشجّع على التخطيط ودراسة الأولويّات. مادّيًا، تعزّز حركة الكواكب الاستثمارات العقاريّة والتجاريّة.

توقعات هالة عمر للقوس يوم الاثنين


>تستطيع أخذ نفس عميق والاسترخاء، وقد حان الوقت لكى تفكر فى نتائج المجهود الذى قمت به. استغل هذه المرحلة لتحسين حالتك الصحية. سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقى عقدًا جديدًا من الحياة والذى سيكون فى غاية الأهمية. تستطيع التمتع بحياتك الخاصة أكثر وقضاء أوقات أكثر مع أصدقائك وعائلتك فى حالة عدم وجود سوء تفاهم ونزاعات.

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مصر 365

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