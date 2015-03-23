حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/23

تتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر لأصحاب الميزان أن يكونوا على تواصل داخل العلاقة الزوجيّة، التى لا تحتاج منك إلى أى مجهود حتّى تجذب إليك رفيق دربك وتعبّر له عن مكنوناتك. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فقد تفضّل تخصيص بعض الوقت لتدليل نفسك، فى ظلّ فرص التعارف الكثيرة. على الصعيد المهنى، تتألّق من ناحية دبلوماسيّتك الذكيّة، كما وقدراتك الإبداعيّة المذهلة. مادّيًا، استشر خبيرًا لدراسة ميزانيّتك واستثماراتك. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان اليوم الاثنين

>مهنياً: عليك أن تكون أكثر حذرًا وأن تتعلم من أخطائك التى ارتكبتها فى الماضى.

>عاطفيًا: يجب أن تقوى روابط الثقة بينك وبين من تحب. وتتوقع جاكلين عقيقى لبرج الميزان

>فى الوقت الحالى، أنت تخفض رأسك فى يأس، وصحتك ليست فى أحسن أحوالها. أثبت فى مكانك اليوم، فالأوقات الجيدة قادمة. فى الوقت الحالى، حاول أن تذكر نفسك بالذكريات السعيدة وعندئذ سترى أن حتى هذه المرحلة السيئة سوف تمضى وسوف تشعر بشيء من التفاؤل.

شبكةعيونالإخبارية

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