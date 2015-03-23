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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/23

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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/23 حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/23
يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يحرّك كوكب أورانوس مسار حياتك الزوجيّة، لكنْ ينصح الفلك بالتروّى فى بعض الخطوات، مراعاةً لوتيرة ورغبات من يحبّه قلبك. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فلا تتهوّرى فى خياراتك، وتتحمّسى لوعود واهية. على الصعيد المهنى، تتخلّصين من بعض الأعباء، لتنطلقى بقوّة هذا الأسبوع، مستقطبةً إعجاب الرؤساء أو الشركاء بإنجازاتك. مادّيًا، يحفز كوكب نبتون الاستثمارات الطويلة الأمد، خصوصًا العقاريّة منها.

توقعات كارمن شماس ليوم الاثنين 23 مارس


>لا تترد فى قبول المساعدة من أحد الزملاء، كى تنجز أعمالك على المستوى العاطفى تنصح شماس لا تفكر فى الماضى وحاول أن تبدأ قصة حب جديدة.

توقعات نجلاء قبانى للدلو فى شهر مارس


>من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك. إذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التى تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتنى بصحتك.

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مصر 365

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