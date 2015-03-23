حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/3/23

تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج السرطان اليوم 23 مارس باستغلال الوقت المتاح لك للحوارات العميقة والتخطيط لمشاريع مشتركة تخصّ علاقتك الزوجيّة، على الصعيد المهنى، تهيّئ لتغييرات مفصليّة تقودها بجرأة وحزم، لكنْ لا تحرق المراحل. مادّيًا، نظّم أمورك وسدّد ما عليك قبل فوات الأوان؛ تجنّب أى نوع من السلفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>هناك ما يعوقك عن التقدم فى اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقى الكثير من المواساة من أى شخص. احشد قوتك واستمر فى تتبع أحلامك حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشىء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب انجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أى شىء.
>لا تدع مشاكل العمل تتطور حاول أن تتخذ إجراءات حاسمة فى مواجهتها، على الصعيد العاطفى بعد فراق صديق قد تلتقى حبيبا قديما، وسيكون اليوم مهمًا لاتخاذ بعض القرارات الفاصلة فى حياتك، فتوخى الحذر.
توقعات محمد فرعون لبرج السرطان اليوم الاثنين
>هناك ما يعوقك عن التقدم فى اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقى الكثير من المواساة من أى شخص. احشد قوتك واستمر فى تتبع أحلامك حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشىء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب انجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أى شىء.
توقعات خبير الأبراج إبراهيم حزبون لبرج السرطان
>لا تدع مشاكل العمل تتطور حاول أن تتخذ إجراءات حاسمة فى مواجهتها، على الصعيد العاطفى بعد فراق صديق قد تلتقى حبيبا قديما، وسيكون اليوم مهمًا لاتخاذ بعض القرارات الفاصلة فى حياتك، فتوخى الحذر.