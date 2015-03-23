حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/3/23

يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لأصحاب برج العقرب اليوم على المستويين العاطفى والمهنى، مهنيًا: عليك أن تكون أكثر دقة فى تنفيذ أعمالك، وعاطفيًا: تبحث فى الماضى عن حب قديم وتسعى إلى تجديد العلاقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تتوقع ماجى فرح لأصحاب العقرب اليوم أن يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك فى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. وأعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.
>على المستوى العاطفى تتوقع كارمن شماس أن يولى أصحاب العقرب لحياتهم الزوجيّة كلّ الاهتمام، فيخطّط لمشاريع مشتركة أو يضع النقاط على الحروف؛ وتنصح بألا يبالغوا بل يأخذون بعين الاعتبار رأى رفيق الدرب. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فلا تدعى تأثيرات كوكب المشترى تعيد بعض الهواجس القديمة إلى واجهة حياتك العاطفيّة، فتنعكس على علاقة واعدة. على الصعيد المهنى، تحصد ثمار جهودك السابقة وتنجح فى قيادة أعمالك. مادّيًا، لا تخاف من الاستثمار الطويل الأمد، إنّما بحكمة.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب
>تتوقع ماجى فرح لأصحاب العقرب اليوم أن يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك فى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. وأعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.
توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الاثنين
>على المستوى العاطفى تتوقع كارمن شماس أن يولى أصحاب العقرب لحياتهم الزوجيّة كلّ الاهتمام، فيخطّط لمشاريع مشتركة أو يضع النقاط على الحروف؛ وتنصح بألا يبالغوا بل يأخذون بعين الاعتبار رأى رفيق الدرب. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فلا تدعى تأثيرات كوكب المشترى تعيد بعض الهواجس القديمة إلى واجهة حياتك العاطفيّة، فتنعكس على علاقة واعدة. على الصعيد المهنى، تحصد ثمار جهودك السابقة وتنجح فى قيادة أعمالك. مادّيًا، لا تخاف من الاستثمار الطويل الأمد، إنّما بحكمة.