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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/23

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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/23 حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/23
تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب الحمل بالانتباه إلى المواقف الماضية التى جعلت الآخرين يصفوك بالمراهق، أما على المستوى العاطفى، تتوقع ماجى فرحك، أن يوم الاثنين سيكون ممتازًا ويحالفك الحظ فى إشاعة الحب والسلام وقريب وجهات النظر، وصحيًا لن تكون نشيطًا فى العمل لأنك لم تحصل على قدر كافٍ من النوم.

توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الاثنين


>تبدو أكثر انفتاحًا وهذا يتطلب الدقة فى التفاصيل لاسيما قبل التوقيع على عقود العمل، حاول ألا تتجاهل طلبات رؤسائك على المستوى العاطفى، تقع فى حب شخص تشعر أنك مستعد للتنازل له عن الكثير.

رؤية محمد فرعون لأصحاب برج الحمل اليوم


>كل ما كنت تهدف إليه منذ فترة طويلة أصبح من الممكن الوصول إليه، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك من كل صوب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك. حافظ على السير فى خطى واقعية وواصل السعى وراء الوصول إلى أهدافك وسوف تؤتى ثمار ذلك.

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مصر 365

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