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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/23

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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/23 حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/23
يتوقع خبراء الأبراج لأصحاب برج الثور اليوم 23 مارس بالنسبة للمتزوجين أنه ستنعم حياتك الزوجيّة بالاستقرار، وللمرتبطين عاطفيًا تزداد ثقتك بالمستقبل الذى يجمعك بمن يحبّه قلبك، وتقارب علاقتكما برصانة متّسمة بالحكمة. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فاستفد من تأثيرات كوكب فينوس واستقبل بحماس ما يخبّئه لك القدر. على الصعيد المهنى، تنضغط فى العمل حتّى يوم الثلاثاء، كما تكرّس وقتًا لتحديد وتوجيه مسيرتك. وعلى المستوى المادّى، ستمر بمرحلة تقشّف فى المصروف.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الاثنين


>تتوقع ماجى فرح خبيرة الأبراج لأصحاب برج الثور على المستوى المهنى: حاول أن تجد شخصًا من الممكن أن تعتمد عليه فى الأمور الروتينية، عاطفيًا: مشكلة تحدث بينك وبين من تحب تفسد عليك نهارك.

توقعات برج الثور لشهر مارس من كارمن شماس


>تقول كارمن شماس قى توقعاتها لبرج الثورة إنه بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير فى الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. اذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك فى حد ذاته.

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مصر 365

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