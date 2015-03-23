حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجوزاء اليوم الاثنين على كل المستوياتإعلان - Ads إعلان - Ads
>تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح إن أصحاب الجوزاء اليوم يتمتعون بحالة خاصة من القوة والاستقرار، ويلجأ له الناس من أجل المساعدة والدعم، وتنصح أيضًا: حاول استخدام طاقتك فى مساعدة الآخرين، حيث إنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد فى المرة المقبلة التى تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.
>تتوقع خبيرة الأبراج جاكين عقيقى أن يكون الحبّ وسيلتك المثلى والطبيعيّة للتعبير عن ذاتك داخل علاقتك الزوجيّة. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فتسبق جاذبيّتك خطاك، ولا تخطئ فى تقديراتك وسط الكمّ الهائل من المعجبين. على الصعيد المهنيّ، تتفعّل مشاريعك من جديد، وتجد أخيرًا الراحة المعنويّة فى محيط عملك. مادّيًا، تتمكّن من تصحيح ميزانيّتك، إنّما قد تنتابك رغبة الإنفاق لإرضاء من تحبّ.
>قد يكون يومك مزعجًا جدًا وتشعر فيه بالإحباط واليأس، هناك أمر ما يجب أن تفكر فيه، لإيجاد حل لمشكلتك، توقع حدوث العديد من المفاجآت، عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود للماضى وتعود لحب قديم، وعلى المستوى الصحى: لكى يكون يومك مريحًا عليك أن تنام عدد الساعات الضرورية، لتستيقظ نشيطًا.
>تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح إن أصحاب الجوزاء اليوم يتمتعون بحالة خاصة من القوة والاستقرار، ويلجأ له الناس من أجل المساعدة والدعم، وتنصح أيضًا: حاول استخدام طاقتك فى مساعدة الآخرين، حيث إنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد فى المرة المقبلة التى تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجوزاء اليوم الاثنين
>تتوقع خبيرة الأبراج جاكين عقيقى أن يكون الحبّ وسيلتك المثلى والطبيعيّة للتعبير عن ذاتك داخل علاقتك الزوجيّة. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فتسبق جاذبيّتك خطاك، ولا تخطئ فى تقديراتك وسط الكمّ الهائل من المعجبين. على الصعيد المهنيّ، تتفعّل مشاريعك من جديد، وتجد أخيرًا الراحة المعنويّة فى محيط عملك. مادّيًا، تتمكّن من تصحيح ميزانيّتك، إنّما قد تنتابك رغبة الإنفاق لإرضاء من تحبّ.
توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر مارس 2015
>قد يكون يومك مزعجًا جدًا وتشعر فيه بالإحباط واليأس، هناك أمر ما يجب أن تفكر فيه، لإيجاد حل لمشكلتك، توقع حدوث العديد من المفاجآت، عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود للماضى وتعود لحب قديم، وعلى المستوى الصحى: لكى يكون يومك مريحًا عليك أن تنام عدد الساعات الضرورية، لتستيقظ نشيطًا.