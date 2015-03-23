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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/3/23

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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/3/23 حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/3/23
تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب اليوم على المستوى المهنى والاجتماعى أن تطمئن خواطرك، وتفرح لإنجاز تحققه، كرر ما حققته، ولا تتوقف أمام الضغوط، أنها فترة واعدة حاول أن تواجه أخطاءك، سوف تتمتع بالتواضع اليوم ما سيجعلك عرضة لأنظار من حولك، وعلى الصعيد العاطفى سترتب لك عائلتك لقاء يجمعك بقصة حب جديدة.

توقعات ماجى فرح ليوم الاثنين 23 مارس 2015 لأصحاب برج الحوت


>تتوقع ماجى فرح لأصحاب برج الحوت أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصى أو المهنى. انتفع من هذا التناغم فى تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح فى الأوقات العصيبة التى تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

توقعات محمد فرعون لشهر مارس لأصحاب برج الحوت


>علاقتك الزوجيّة على موعد مع الرومانسيّة المفعمة بالشغف، إنّما لا تدعى رغبة التملّك تطرق باب مشاعرك. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فقد تقع فى شباك الحبّ من دون سابق إنذار، حيث يشجّع الفلك العلاقات مع أشخاص من ثقافات مختلفة. على الصعيد المهنى، تدخل فى تناغم مع رؤسائك أو شركائك، ما يسهّل عليك مهامّك، إلّا أنّك قد تتأخّر فى إنجاز بعضها. مادّيًا، تجنّبى الاستثمار فى هذه المرحلة، وأجّلى مفاوضاتك لوقتٍ لاحق.
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مصر 365

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