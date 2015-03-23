حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/23

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الاثنين 23 مارس أنه حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضًا سوء التفاهم بين الزملاء.

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توقعات كريم العقباوى لأصحاب برج الأسد ليوم الاثنين يتوقع خبير الأبراج كريم العقباوى لأصحاب الأسد اليوم الاثنين، أن أمورك ليست على ما يرام وتظهر الكآبة على وجهك، وترفض عروض الخروج مع الأصدقاء، عليك الاستراحة فى بيتك فى المساء.

>عاطفيًا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدى معه.>صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرض لنفسك للمزيد من الأخطار الصحية.