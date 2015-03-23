توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/3/23

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الاثنين

رؤية محمد فرعون لأصحاب برج الحمل اليوم

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الاثنين

توقعات برج الثور لشهر مارس من كارمن شماس

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجوزاء اليوم الاثنين

>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب الحمل بالانتباه إلى المواقف الماضية التى جعلت الآخرين يصفوك بالمراهق، أما على المستوى العاطفى، تتوقع ماجى فرحك، أن يوم الاثنين سيكون ممتازًا ويحالفك الحظ فى إشاعة الحب والسلام وقريب وجهات النظر، وصحيًا لن تكون نشيطًا فى العمل لأنك لم تحصل على قدر كافٍ من النوم.>تبدو أكثر انفتاحًا وهذا يتطلب الدقة فى التفاصيل لاسيما قبل التوقيع على عقود العمل، حاول ألا تتجاهل طلبات رؤسائك على المستوى العاطفى، تقع فى حب شخص تشعر أنك مستعد للتنازل له عن الكثير.>كل ما كنت تهدف إليه منذ فترة طويلة أصبح من الممكن الوصول إليه، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك من كل صوب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك. حافظ على السير فى خطى واقعية وواصل السعى وراء الوصول إلى أهدافك وسوف تؤتى ثمار ذلك.>يتوقع خبراء الأبراج لأصحاب برج الثور اليوم 23 مارس بالنسبة للمتزوجين أنه ستنعم حياتك الزوجيّة بالاستقرار، وللمرتبطين عاطفيًا تزداد ثقتك بالمستقبل الذى يجمعك بمن يحبّه قلبك، وتقارب علاقتكما برصانة متّسمة بالحكمة. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فاستفد من تأثيرات كوكب فينوس واستقبل بحماس ما يخبّئه لك القدر. على الصعيد المهنى، تنضغط فى العمل حتّى يوم الثلاثاء، كما تكرّس وقتًا لتحديد وتوجيه مسيرتك. وعلى المستوى المادّى، ستمر بمرحلة تقشّف فى المصروف.>تتوقع ماجى فرح خبيرة الأبراج لأصحاب برج الثور على المستوى المهنى: حاول أن تجد شخصًا من الممكن أن تعتمد عليه فى الأمور الروتينية، عاطفيًا: مشكلة تحدث بينك وبين من تحب تفسد عليك نهارك.>تقول كارمن شماس قى توقعاتها لبرج الثورة إنه بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير فى الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. اذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك فى حد ذاته.>توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجوزاء اليوم الاثنين على كل المستويات>تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح إن أصحاب الجوزاء اليوم يتمتعون بحالة خاصة من القوة والاستقرار، ويلجأ له الناس من أجل المساعدة والدعم، وتنصح أيضًا: حاول استخدام طاقتك فى مساعدة الآخرين، حيث إنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد فى المرة المقبلة التى تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.>تتوقع خبيرة الأبراج جاكين عقيقى أن يكون الحبّ وسيلتك المثلى والطبيعيّة للتعبير عن ذاتك داخل علاقتك الزوجيّة. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فتسبق جاذبيّتك خطاك، ولا تخطئ فى تقديراتك وسط الكمّ الهائل من المعجبين. على الصعيد المهنيّ، تتفعّل مشاريعك من جديد، وتجد أخيرًا الراحة المعنويّة فى محيط عملك. مادّيًا، تتمكّن من تصحيح ميزانيّتك، إنّما قد تنتابك رغبة الإنفاق لإرضاء من تحبّ.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر مارس 2015

>قد يكون يومك مزعجًا جدًا وتشعر فيه بالإحباط واليأس، هناك أمر ما يجب أن تفكر فيه، لإيجاد حل لمشكلتك، توقع حدوث العديد من المفاجآت، عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود للماضى وتعود لحب قديم، وعلى المستوى الصحى: لكى يكون يومك مريحًا عليك أن تنام عدد الساعات الضرورية، لتستيقظ نشيطًا

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات محمد فرعون لبرج السرطان اليوم الاثنين

توقعات خبير الأبراج إبراهيم حزبون لبرج السرطان

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/23

>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج السرطان اليوم 23 مارس باستغلال الوقت المتاح لك للحوارات العميقة والتخطيط لمشاريع مشتركة تخصّ علاقتك الزوجيّة، على الصعيد المهنى، تهيّئ لتغييرات مفصليّة تقودها بجرأة وحزم، لكنْ لا تحرق المراحل. مادّيًا، نظّم أمورك وسدّد ما عليك قبل فوات الأوان؛ تجنّب أى نوع من السلفة.>هناك ما يعوقك عن التقدم فى اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقى الكثير من المواساة من أى شخص. احشد قوتك واستمر فى تتبع أحلامك حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشىء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب انجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أى شىء.>لا تدع مشاكل العمل تتطور حاول أن تتخذ إجراءات حاسمة فى مواجهتها، على الصعيد العاطفى بعد فراق صديق قد تلتقى حبيبا قديما، وسيكون اليوم مهمًا لاتخاذ بعض القرارات الفاصلة فى حياتك، فتوخى الحذر.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الاثنين 23 مارس أنه حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضًا سوء التفاهم بين الزملاء.

الثقة التى تنضح بها مغرية وجذابة للآخرين. انظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة، المعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك، واستخدم طاقتك فى الأنشطة الرياضية أيضًا. إذا لم يكن لديك الحافز السليم من قبل، يمكنك البدء الآن، أخيرًا.

توقعات كريم العقباوى لأصحاب برج الأسد ليوم الاثنين يتوقع خبير الأبراج كريم العقباوى لأصحاب الأسد اليوم الاثنين، أن أمورك ليست على ما يرام وتظهر الكآبة على وجهك، وترفض عروض الخروج مع الأصدقاء، عليك الاستراحة فى بيتك فى المساء.

توقعات ماجى فرح للمرأة والرجل من برج الأسد ليوم الاثنين

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان اليوم الاثنين

وتتوقع جاكلين عقيقى لبرج الميزان

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الاثنين

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات جاكلين عقيقى لبرج القوس اليوم

توقعات هالة عمر للقوس يوم الاثنين

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العذراء على المستوى المهنى والعاطفى

توقعات نجلاء قبانى للعذراء فى شهر مارس

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات كارمن شماس ليوم الاثنين لأصحاب برج الجدى

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى اليوم الاثنين

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات كارمن شماس ليوم الاثنين 23 مارس

توقعات نجلاء قبانى للدلو فى شهر مارس

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/3/23

توقعات ماجى فرح ليوم الاثنين 23 مارس 2015 لأصحاب برج الحوت

توقعات محمد فرعون لشهر مارس لأصحاب برج الحوت

>عاطفيًا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدى معه.>صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرض لنفسك للمزيد من الأخطار الصحية.>تتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر لأصحاب الميزان أن يكونوا على تواصل داخل العلاقة الزوجيّة، التى لا تحتاج منك إلى أى مجهود حتّى تجذب إليك رفيق دربك وتعبّر له عن مكنوناتك. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فقد تفضّل تخصيص بعض الوقت لتدليل نفسك، فى ظلّ فرص التعارف الكثيرة. على الصعيد المهنى، تتألّق من ناحية دبلوماسيّتك الذكيّة، كما وقدراتك الإبداعيّة المذهلة. مادّيًا، استشر خبيرًا لدراسة ميزانيّتك واستثماراتك.>مهنياً: عليك أن تكون أكثر حذرًا وأن تتعلم من أخطائك التى ارتكبتها فى الماضى.>عاطفيًا: يجب أن تقوى روابط الثقة بينك وبين من تحب.>فى الوقت الحالى، أنت تخفض رأسك فى يأس، وصحتك ليست فى أحسن أحوالها. أثبت فى مكانك اليوم، فالأوقات الجيدة قادمة. فى الوقت الحالى، حاول أن تذكر نفسك بالذكريات السعيدة وعندئذ سترى أن حتى هذه المرحلة السيئة سوف تمضى وسوف تشعر بشيء من التفاؤل.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لأصحاب برج العقرب اليوم على المستويين العاطفى والمهنى، مهنيًا: عليك أن تكون أكثر دقة فى تنفيذ أعمالك، وعاطفيًا: تبحث فى الماضى عن حب قديم وتسعى إلى تجديد العلاقة.>تتوقع ماجى فرح لأصحاب العقرب اليوم أن يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك فى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. وأعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.>على المستوى العاطفى تتوقع كارمن شماس أن يولى أصحاب العقرب لحياتهم الزوجيّة كلّ الاهتمام، فيخطّط لمشاريع مشتركة أو يضع النقاط على الحروف؛ وتنصح بألا يبالغوا بل يأخذون بعين الاعتبار رأى رفيق الدرب. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فلا تدعى تأثيرات كوكب المشترى تعيد بعض الهواجس القديمة إلى واجهة حياتك العاطفيّة، فتنعكس على علاقة واعدة. على الصعيد المهنى، تحصد ثمار جهودك السابقة وتنجح فى قيادة أعمالك. مادّيًا، لا تخاف من الاستثمار الطويل الأمد، إنّما بحكمة.>بحسب توقعات خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب القوس اليوم مهنياً: أنت طموح جدًا ولكن لا تدع هذا الطموح يأخذك بعيدًا عن الواقع عاطفيًا: بعد فراق طويل تسعى إلى المصالحة مع من تحب.>إنّه وقت التواصل الإيجابى مع شريك حياتك والتطرّق إلى أمور حسّاسة وعميقة، هذا على المستوى العاطفى حيث التناغم سيّد الموقف، وعلى الصعيد المهنى، يخيّم الهدوء على أجواء عملك، ما يشجّع على التخطيط ودراسة الأولويّات. مادّيًا، تعزّز حركة الكواكب الاستثمارات العقاريّة والتجاريّة.>تستطيع أخذ نفس عميق والاسترخاء، وقد حان الوقت لكى تفكر فى نتائج المجهود الذى قمت به. استغل هذه المرحلة لتحسين حالتك الصحية. سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقى عقدًا جديدًا من الحياة والذى سيكون فى غاية الأهمية. تستطيع التمتع بحياتك الخاصة أكثر وقضاء أوقات أكثر مع أصدقائك وعائلتك فى حالة عدم وجود سوء تفاهم ونزاعات.>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج العذراء أن يهيئوا أنفسهم لأسبوع مفعم بالإيجابيّة سواءً كنت مرتبطًا أم لا، سوف تنطلق فى حياتك العاطفيّة بنبض جديد، حيث تتخلّص من هواجس الماضى وتصلح وضعك الحالى. على الصعيد المهنى، هذه الفترة ملائمة لتعزيز علاقاتك فى وسط عملك، والاتّكال على قدراتك الشخصيّة لتحقيق أهدافك وإنجاز مهامّك. مادّيًا، تتقن مفاوضاتك باحتراف، وتدّخر المال لتأمين مستقبلك على المدى الطويل.>تشعر بالاستقرار فى عملك وتجرى أمورك على ما يرام، هذا المستوى المهنى من واقع توقعات خبير الأبراج محمد فرعون وعلى الصعيد العاطفى، حاول إصلاح خطأ ارتكبته بحق الحبيب، وحاول التواصل مع الشخص الشجاع بداخلك.>لا شىء يسير حسب رغبتك فى الوقت الحالى، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه فى حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة فى هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر فى أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك.>لأصحاب برج الجدى اليوم الاثنين، تقول ماجى فرح سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادى اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء المهمة بحق، خاصة فى العمل. يجب أيضًا أن تفكر فى صحتك، لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة أن تستهلك كل قوتك فى مدة زمنية قصيرة.>يؤمّن كوكب المرّيخ الاستقرار فى كنف علاقتك الزوجيّة، متيحًا لك تعزيز الروابط التى تجمعك برفيق دربك. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فتتمتّعين بحسّ الواقعيّة ووضوح الرؤية، ما يسمح لك بتمييز ما يخاطب أهواءك ومتطلّباتك فى الآخر. على الصعيد المهنى، يساعدك كوكب عطارد على توجيه مشاريعك بما يعود عليك بالفائدة، كما والبروز فى أوساط عملك. مادّياً، حذارِ من التبذير فى أمور تتعلّق بالعائلة والمنزل.>يقول خبير الأبراج محمد فرعون اليوم الاثنين ستلاحظ إن هناك شيئًا ما يتغير فى محيط عائلتك، وستدرك حقيقة هذا التغيير، وعاطفيًا تشتاق للحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور العمل، وصحيًا: حدد أولوياتك الصحية، لكى تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يحرّك كوكب أورانوس مسار حياتك الزوجيّة، لكنْ ينصح الفلك بالتروّى فى بعض الخطوات، مراعاةً لوتيرة ورغبات من يحبّه قلبك. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فلا تتهوّرى فى خياراتك، وتتحمّسى لوعود واهية. على الصعيد المهنى، تتخلّصين من بعض الأعباء، لتنطلقى بقوّة هذا الأسبوع، مستقطبةً إعجاب الرؤساء أو الشركاء بإنجازاتك. مادّيًا، يحفز كوكب نبتون الاستثمارات الطويلة الأمد، خصوصًا العقاريّة منها.>لا تترد فى قبول المساعدة من أحد الزملاء، كى تنجز أعمالك على المستوى العاطفى تنصح شماس لا تفكر فى الماضى وحاول أن تبدأ قصة حب جديدة.>من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك. إذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التى تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتن بصحتك.>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب برج الحوت اليوم على المستوى المهنى والاجتماعى أن تطمئن خواطرك، وتفرح لإنجاز تحققه، كرر ما حققته، ولا تتوقف أمام الضغوط، أنها فترة واعدة حاول أن تواجه أخطاءك، سوف تتمتع بالتواضع اليوم ما سيجعلك عرضة لأنظار من حولك، وعلى الصعيد العاطفى سترتب لك عائلتك لقاء يجمعك بقصة حب جديدة.>تتوقع ماجى فرح لأصحاب برج الحوت أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصى أو المهنى. انتفع من هذا التناغم فى تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح فى الأوقات العصيبة التى تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.>علاقتك الزوجيّة على موعد مع الرومانسيّة المفعمة بالشغف، إنّما لا تدعى رغبة التملّك تطرق باب مشاعرك. أمّا إذا كنت غير مرتبط، فقد تقع فى شباك الحبّ من دون سابق إنذار، حيث يشجّع الفلك العلاقات مع أشخاص من ثقافات مختلفة. على الصعيد المهنى، تدخل فى تناغم مع رؤسائك أو شركائك، ما يسهّل عليك مهامّك، إلّا أنّك قد تتأخّر فى إنجاز بعضها. مادّيًا، تجنّبى الاستثمار فى هذه المرحلة، وأجّلى مفاوضاتك لوقتٍ لاحق.