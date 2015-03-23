بالفيديو - سقوط نوير .. بايرن يخسر لأول مرة في البوندزليجا هذا الموسم

(إفي): سقط بايرن ميونخ للمرة الأولى هذا الموسم بملعبه أليانز آرينا في دوري الدرجة الأولى الألماني، بخسارته الأحد بهدفين نظيفين أمام بروسيا مونشنجلادباخ.

وعانى الفريق البافاري لتعويض تأخره بهدف أول من خطأ فادح لحارسه مانويل نوير عندما فشل في التصدي لتسديدة داخل المنطقة (ق30) من البرازيلي رافاييل لتصطدم الكرة في يديه وتتهادى أمامه داخل الشباك.

وظل الحال كما هو عليه حتى الدقيقة 77 عندما استغل نفس اللاعب فرصة اندفاع أصحاب الأرض بغية إدراك التعادل، ليخطف هدفا ثانيا.

وغاب عن بايرن نجمه الفرنسي فرانك ريبيري، كما خرج الهولندي آريين روبن من الملعب (ق24) للإصابة، ليفشل الفريق في التصدي لمنافس فعال.

وتعد هزيمة اليوم هي الثانية لبايرن في البوندسليجا، وذلك أمام جلادباخ صاحب الترتيب الثالث برصيد 47 نقطة، وكان قد خسر في أول جولات الدور الثاني بملعب فولفسبورج وصيف المسابقة، بنتيجة كبيرة 1-4.

كما تعد الهزيمة هي الثانية لبايرن على أرضه منذ وصول مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بعد تلك التي نالها في أبريل 2014 أمام بروسيا دورتموند، المترنح هذا الموسم والذي سيستضيفه في الجولة القادمة.

وجائت الهزيمة بعد ستة انتصارات متتالية للعملاق البافاري محليا.

وتجمد رصيد بايرن عند 64 نقطة ليحافظ على المركز الأول، حيث تقلص الفارق بينه وفولفسبورج إلى عشر نقاط، بعد تعادل الأخير خارج قواعده أمام ماينز بهدف لمثله.

ولايزال فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا هو الأقرب للظفر باللقب للموسم الثالث تواليا، حيث تختتم مسابقة الدوري بعد ثماني جولات، وقد يحسم اللقب مبكرا الشهر القادم.

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