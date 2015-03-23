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كوستا مهدد بالغياب عن إسبانيا بعد إصابته

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كوستا مهدد بالغياب عن إسبانيا بعد إصابته كوستا مهدد بالغياب عن إسبانيا بعد إصابته

(إفي): تعرض المهاجم الإسباني دييجو كوستا للإصابة مع فريقه تشيلسي خلال مباراة امام هال سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي، ليصبح إنضمامه لمعسكر يوم الاثنين محل شك.

وغادر كوستا الملعب في الربع ساعة الأخير من المباراة متأثرا بإصابة عضلية بالساق اليسرى، ليحل بدلا منه الفرنسي لويك ريمي صاحب هدف الفوز الثالث (3-2).

وسجل كوستا الهدف الثاني للبلوز ليساهم في فوز مهم اليوم أمّن صدارة فريقه اللندني للبريميير ليج.

وأصبح اللاعب البرازيلي الأصل مهددا بالغياب عن مباراة أوكرانيا بتصفيات يورو 2016 بفرنسا، والتي ستقام بإشبيلية، بجانب مباراة هولندا الودية في أمستردام.

كان كوستا قد تغيب عن آخر تجمع لمنتخب لاروخا ايضا في نوفمبر الماضي للإصابة.

وأشار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى أن خروج كوستا كان حتميا، رغم أنه كان في وقت يحتاج فيه الفريق لجهوده لأجل الفوز، مذكّرا بأنه من نوعية اللاعبين الذين يتحاملون على الإصابة للعب، كما أراد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع أتلتيكو.

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