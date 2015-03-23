سليماني يسجل في فوز عريض لسبورتنج لشبونة على جيمارايش

(إفي): سحق سبورتنج لشبونة اليوم ضيفه فيتوريا جيمارايش بأربعة أهداف لواحد، ليعزز احتلاله للمركز الثالث بالدوري البرتغالي الممتاز، مستغلا سقوط منافسه وصاحب المركز الرابع سبورتنج براجا في فخ التعادل أمام أكاديميكا كويمبرا بدون أهداف يوم الجمعة في افتتاح الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وقلص سبورتنج (56 نقطة) بهذا الشكل فارق النقاط مع صاحبي المركزين الأول والثاني بنفيكا وبورتو، إلى ست وتسع نقاط على الترتيب، بعد خسارة الأول أمام ريو آفي 1-2 وتعادل الثاني أمام ناسيونال ماديرا 1-1 بنفس الجولة.

تقدم أصحاب ملعب جوزيه الفالادي بثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر جواو ماريو (ق14) من رأسية رائعة، قبل أن يضيف اديرلان سيلفا الهدف الثاني (ق34) من ركلة جزاء،

واضاف الجزائري إسلام سليماني الهدف الثالث (ق45)، قبل أن يختتم لويس ناني الرباعية (ق75) من ركلة جزاء.

ونال بعدها باولو أوليفييرا البطاقة الصفراء الثانية ليطرد (ق81) ويلعب لشبونة بعشرة لاعبين، ليستفيد الضيوف من الأمر ويسجلوا هدفا شرفيا عبر كانو (ق83).

فيما تجمد رصيد جيمارايش عند 40 نقطة محتلا المركز الخامس.