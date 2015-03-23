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#في_الكلاسيكو - بالأرقام .. اختفاء ريال مدريد أمام برشلونة بعد هدف سواريز!

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#في_الكلاسيكو - بالأرقام .. اختفاء ريال مدريد أمام برشلونة بعد هدف سواريز! #في_الكلاسيكو - بالأرقام .. اختفاء ريال مدريد أمام برشلونة بعد هدف سواريز!

رغم أنه من الطبيعي أن تبحث عن التعادل في ظل تأخر فريقك بهدف، إلا أن ريال مدريد اختفى تماما هجوميا على مرمى برشلونة بعد الهدف الثاني الذي سجله لويز سواريز.

طالع || بالفيديو #في_الكلاسيكو - ريال مدريد يخسر.. والليجا تهتف: برسا.. برسا.. باااارسا

ريال خسر الكلاسيكو 2-1، وعزز برشلونة صدارته لليجا .. هذا بفضل هدف سواريز الذي جاء في الدقيقة 56.

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات ريال مدريد من الدقيقة 60 وحتى نهاية المباراة في آخر نصف ساعة..

1) التصويبات

قام لاعبو برشلونة بتصويب 9 كرات (2 على المرمى + 5 خارج المرمى + 2 ارتطمت في أقدام المدافعين) مقابل واحدة فقط لريال مدريد وتصدى لها كلاوديو برافو حارس البلوجرانا.

2) التمريرات

نسبة تمريرات برشلونة أمام ريال مدريد في آخر نصف ساعة وصلت إلى 92 %، مقابل 82% لريال مدريد.

ويكفي أن تعلم أن جاريث بيل في آخر نصف ساعة مرر تمريرتين فقط!

3) المراوغات

تفوق نجوم برشلونة في آخر 30 دقيقة باكتساح في المراوغات من لاعبي ريال مدريد 17 مراوغة مقابل ستة فقط للملكي.

4) المواقف الدفاعية

استخلاص الكرة برشلونة: 56%، و26% لريال مدريد.

الالتحامات الهوائية: برشلونة 67% مقابل 33%.

قطع التمريرات: 10 برشلونة - 5 ريال مدريد

التشتيت الناجح: 9 برشلونة - 2 ريال مدريد

ما سبق يؤكد أن الجاهزية البدنية لبرشلونة منحتهم التفوق على ريال مدريد مع مرور الوقت، وانعزال الجانب الهجومي تماما للبلوجرانا في آخر المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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