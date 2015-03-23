في_الكلاسيكو - ريال مدريد يفقد إسكو أمام جرانادا

(إفي): يغيب لاعب وسط ريال مدريد، إيسكو ألاركون، عن مباراة فريقه القادمة بالليجا في الخامس من أبريل المقبل بملعب سانتياجو برنابيو أمام جرانادا لتراكم البطاقات.

وحصل إيسكو (22 عاما) اليوم على البطاقة الصفراء الخامسة أمام برشلونة بالكلاسيكو الذي انتهى لصالح الأخير بهدفين لواحد.

ونال إيسكو الإنذار (ق64) ليغيب بهذا للمرة الأولى عن لقاء في الليجا لعقوبة الإيقاف.

وبخسارته اليوم يتوقف رصيد الملكي عند 64 نقطة، ليفقد ثماني نقاط في آخر أربع مباريات، متخلفا بأربع نقاط عن برشلونة الذي انفرد بصدارة الليجا، وذلك قبل عشر مباريات على الختام.