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#في_الكلاسيكو - سواريز: هدفي في ريال مدريد هو الأهم منذ انضمامي لبرشلونة

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#في_الكلاسيكو - سواريز: هدفي في ريال مدريد هو الأهم منذ انضمامي لبرشلونة #في_الكلاسيكو - سواريز: هدفي في ريال مدريد هو الأهم منذ انضمامي لبرشلونة

(إفي): أكد مهاجم برشلونة، الأوروجوائي لويس سواريز، أن هدفه الذي سجله يوم الأحد في مرمى ريال مدريد ومنح فريقه الفوز 2-1 في الكلاسيكو كان هو الأهم منذ ارتدائه قميص البلاوجرانا هذا الموسم.

وقال مهاجم ليفربول السابق الذي انضم للفريق الكتالوني الصيف الماضي لكنه استهل المشاركة معه في المباريات في أكتوبر 2014 عقب انتهاء عقوبة مطولة بحقه، "اعتقد أن هذا هو هدفي الأهم الذي أسجله. داني ألفيش مرر لي الكرة ولكوني رأس حربة صريح في تلك اللعبة استغليت المساحة للتسجيل".

وشدد على أهمية الهدف "لأنه يعني الفوز على أشرس منافس لنا"، منتقدا في ذات الوقت أداء فريقه خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول "لم نكن حاضرين وعانينا لعدم القدرة على الاستحواذ على الكرة".

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