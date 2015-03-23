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فى مرحلة انقطاع الطمث.. انتبهى لعلامات إصابتك بأورام الرحم

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فى مرحلة انقطاع الطمث.. انتبهى لعلامات إصابتك بأورام الرحم فى مرحلة انقطاع الطمث.. انتبهى لعلامات إصابتك بأورام الرحم
مع بداية مرحلة انقطاع الطمث تتعرض المرأة للعديد من التغيرات التى تشمل كافة أعضاء جسمها، ولكن هناك بعض العلامات التى قد تظهر عليها، وتشير إلى إصابتها بأمراض خطيرة كأورام الرحم.

النزيف المستمر فى مرحلة انقطاع الطمث مؤشر للإصابة بالأورام


>من الأعراض الطبيعية للمرحلة السابقة لانقطاع الطمث، هى قلة عدد مرات الدورة الشهرية وغيابها لعدة أشهر، هذا ما يؤكده الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، مشيرا إلى أن عدم تقلص أيام الدورة الشهرية، أو مرات حدوثها مع تعرض المرأة للنزيف أثناء الدورة الشهرية، وزيادة عدد أيامها أو تكرارها، يعد مؤثرا قويا على وجود أورام بعنق الرحم أو الرحم، وهو ما يتطلب التوجه فورا للطبيب المختص.

الكشف الدورى عن أورام عنق الرحم يقى المرأة من الإصابة


>وعن أفضل الطرق الوقائية لتجنب الإصابة بأورام الرحم كما يوضحها أبو النجا، فهو الكشف الدورى عن الأورام، والذى يبدأ من سن الأربعين بأخذ مسحة من عنق الرحم، وتحليلها كل سته أشهر، وهو الإجراء المتبع فى العديد من دول العالم وخاصة الأوروبية.

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