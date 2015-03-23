«بناة المدينة» يطورون 4 خدمات حكومية مشتركة

بدأت الفرق الأربعة المشاركة في تجمع سباق «بناة المدينة» الذي أقامه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في الفترة ما بين 18 – 20 يناير 2015، بسكاي دايف دبي بمقره في نخلة جميرا، بتنفيذ المبادرات التي تم اختيارها أثناء التجمع.

وذلك بعد أن تم الانتهاء من تقديم خط الأساس لهذه المبادرات، ودراستها من جميع النواحي، لتحسين أربع خدمات حكومية مشتركة، وهي: خدمة الإسعاف الطارئ، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها، وخدمات الموهوبين والمبدعين (خدمة جديدة).

اجتماعات دورية

وتعقد الفرق المشاركة التي تتكون من 20 موظفاً لكل فريق يمثلون 16 جهة حكومية اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل وتأدية المهام من قبل كل من الجهات الأربع المشاركة في كل فريق، وقد تم إشراك موظفين من إدارات أخرى للعمل يداً بيد لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

ويتابع فريق عمل من مركز نموذج دبي تنفيذ المبادرات بشكل مستمر، ويقدم الدعم اللازم للفرق والأعضاء، ويعدّ ورش عمل لهم ضماناً للوصول إلى أفضل النتائج والحلول. وسيتم في سبتمبر من العام الحالي تسليم النتائج لمركز نموذج دبي، ثم ترشيح هذه المبادرات لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية التي طرحت هذا العام فئة خاصة لسباق بناة المدينة لتقييم النتائج والمخرجات لجميع المبادرات.

مبادرات مبتكرة

والجدير بالذكر أن مبادرات سباق بناة المدينة تميزت بالابتكار والإبداع في تقييم الخدمات المشتركة بطرائق تخدم المتعامل وتسهم في إسعاده، وقد اختار الفريق الأخضر المختص في تحسين خدمات الإسعاف الطارئ والمشتركة بين كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني ثلاث مبادرات مبتكرة، وهي:

التحول الاستراتيجي لمركز القيادة والسيطرة، وسيتم من خلال المبادرة توحيد أرقام الطوارئ على مستوى حكومة دبي، بحيث يقوم المتعامل بالاتصال على رقم موحد للإبلاغ عن الحالات، بدلاً من عدة أرقام، وذلك لسهولة التواصل مع الجهات وسرعة تقديم الخدمة.

وسيتم من خلال هذا النظام الموحد تصنيف الحالات التي ترد لمركز القيادة والسيطرة، كما سيتم توفير طبيب في المركز، ليقدم النصائح الطبية والتنسيق المباشر مع المستشفى المستقبل ومسعف دبي.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد مجتمع واعٍ ومؤهل، لضمان معرفة الأفراد بخدمات الإسعاف الأولية الأساسية، إضافة إلى العمل على تطوير مناهج إسعاف ذكية، يتم تقديمها عن طريق الأجهزة الذكية، وسيتم في المرحلة الأولى من المبادرة تطبيقها على الشريحة الأكثر احتياجاً.

والإسعاف الذكي التي تركز على توفير تطبيقات ذكية للمتعامل، مثل إشراكه في عملية معاينة حالته من خلال التطبيق الذكي، ويشرف على التوجيهات الطبية طبيب مختص.

كما تشمل تطوير نقل البيانات الخاصة بالمصاب إلى المستشفى المستقبل لتسريع عملية تقديم الخدمة العلاجية في الوقت المناسب بواسطة مقدم الخدمة المناسب، كما يمكن للمصاب عن طريق خاصية live video chat التحدث مع الطبيب، ما يمكنه من إجراء التشخيص الفوري وتقديم النصائح اللازمة.

ومن جهة أخرى، تم اختيار ثلاث مبادرات للفريق الأحمر المختص بتحسين خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها، وتتشارك في تقديم الخدمة كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ومبادرة تَم، وهي عبارة عن إنشاء نظام متكامل من خلال ربط نظام ترخيص المباني في بلدية دبي مع نظام شهادات عدم الممانعة في هيئة الطرق والمواصلات، يتم من خلاله تقديم ومتابعة الخدمات للمتعاملين، من خلال نافذة واحدة تقدم عبر تطبيق ذكي.

مبادرة قَفاي، وتهدف المبادرة إلى إنشاء نظام معلوماتي جغرافي آني وموحد في الإمارة، بحيث يمكّن جميع الجهات الحكومية المعنية من اتخاذ القرار بشكل آني وسريع.

ومبادرة الطارش التي تهدف إلى تكامل توحيد اللوائح والقوانين والاشتراطات المتعلقة بطلبات خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها، بحيث تحتوي على مواصفات للخدمة طموحة وواضحة وشفافة لكل المعنين وتوعية جميع المتعاملين بها.

أما الفريق الأصفر، فقد بدأ بتنفيذ خمس مبادرات لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، وتتشارك فيها كل من هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية.

وأسبوع الخدمة المجتمعية، وتهدف إلى توعية المجتمع بمفهوم العمل المجتمعي وأهميته في تنمية المجتمع، من خلال مشاركة مختلف شرائح المجتمع من أفراد وطلاب مدارس وجامعات بشكل فردي أو جماعي في القيام بساعات عمل تطوعية في مجال تقديم الخدمات، من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات النفع العام، لضمان انخراطهم بشكل إيجابي في المجتمع.

مفوضون لأجلك، وتهدف إلى تبسيط إجراءات العمل لأهم الخدمات المشتركة ما بين هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف خفض زمن تقديم الخدمة وتحسين تجربة المتعامل.

تطبيق ذكي، وسيتم تطبيق هذه المبادرة في المرحلة اللاحقة من مبادرة «مفوضون لأجلك»، وهو تطبيق إرشادي حول خدمات الرعاية الاجتماعية المشتركة.

تواصل، وهي إحدى المراحل اللاحقة لمبادرة «مفوضون من أجلك»، وهو تأسيس مركز اتصال «تواصل» موحد لخدمات الرعاية الاجتماعية في إمارة دبي، ويشمل ذلك: خدمات الاستشارات الأسرية، وخدمات رعاية المعنفين، وخدمات رؤية المحضونين.

مجالسنا تجمعنا، وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل مجموعة من المجالس الحكومية والخاصة الموجودة، بحيث يتم تقديم استشارات في المجالس، وورش مجتمعية تثقيفية في مختلف الأحياء في إمارة دبي.

إضافة إلى مبادرات الفريق الأزرق لخدمات الموهوبين والمبدعين التي تتشارك فيها أربع جهات، وهي هيئة دبي للثقافة والفنون، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري.

منصة المبدعين

تجمع المنصة أكبر عدد من المبدعين والموهوبين والمستشارين المتخصصين والمدربين، لتكون قاعدة بيانات للإبداع. وكما ستتيح هذه المنصة فرص تبادل الخبرات ومناقشة الموضوعات المشتركة بينهم، حيث تمكن الموهوب والمبدع من إدخال بياناته وأهم إنجازاته واستعراض أعماله، وتمكن المنصة الزوار من التواصل المباشر معهم.

موقع إلكتروني

وتم إطلاق موقع إلكتروني يهدف إلى إتاحة الفرصة للقطاعين العام والخاص لعرض احتياجاتهم من أعمال الموهوبين، حيث يمكن للموهوبين والمبدعين زيارة الموقع الإلكتروني وعرض أعمالهم وإمكانياتهم للشركات والمؤسسات. وتدعم المبادرة بشكل أساسي أصحاب المشروعات الخاصة.

ومبادرة Talent Connect، وهي للاستفادة من المواهب العديدة التي تزور دبي سنوياً خلال كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات، بحيث تتم إتاحة الفرصة للموهوبين والمبدعين للالتقاء بهم، والاستفادة من خبراتهم، سواء من خلال ورش عمل ينظمها الفريق، أو محاضرات، أو برامج إرشادية سنوية.

خلق بيئة تفاعلية

وقال عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي: «لقد نجحنا في تجمع سباق بناة المدينة في خلق بيئة تفاعلية بأجواء مبتكرة للفرق المشاركة، فكانت النتائج إيجابية، حيث استطاعت الفرق الأربعة المشاركة في طرح مبادرات ذكية تدعم الخدمات الأربعة الأساسية ضمن السباق. إن سباق بناة المدينة جسّد المعنى الحقيقي للترابط الحكومي الذي من شأنه تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والإسهام في إسعاد الناس».

طاقة إيجابية

وحول الموضوع، قالت إيمان السويدي، مديرة مركز نموذج دبي: «نحن سعداء بالمبادرات المبتكرة التي يتم تنفيذها من قبل الفرق الأربعة والطاقة الإيجابية التي يتحلى بها كل عضو من أعضاء الفريق الواحد لتحسين هذه الخدمات. ونحن نتطلع إلى نتائج هذه المبادرات الأربع عشرة ونتائجها التي سيتم تسليمها في سبتمبر المقبل.

وذلك للمشاركة في الفئة الخاصة بالسباق، ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، حيث سيتم تقييم المبادرات ومدى أهميتها في تحقيق الأهداف المرجوة من قبل لجنة تحكيم دولية من ذوي الخبرة في المجال».

حلول مبتكرة

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، «سباق بناة المدينة» في 9 ديسمبر 2014، بهدف توفير طريقة عمل جديدة للجهات الحكومية والبيئة المناسبة، للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة وجديدة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية.

وكذلك استحداث خدمات حكومية جديدة ومبتكرة لجميع شرائح المجتمع. كما يتيح السباق الفرصة للجهات الحكومية للتنافس كفرق عمل وليس كجهات فردية، تعبيراً عن أهمية تكامل الجهات الحكومية في تحقيق أفضل النتائج.