سلطة دبي الملاحية و«الشرطة» تطلقان «دليل السلامة البحرية»

أطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، كتاب «دليل السلامة البحرية» الذي يمثل مادة تعريفية إرشادية بأفضل الممارسات لمشغلي الوسائل البحرية الترفيهية في إمارة دبي، بحضور اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، وعامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، والعقيد سعيد حمد بن سليمان، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة الإعلام الأمني، وعدد من الضباط.

وقال بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ: إن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص المشترك على دعم جهود حكومة دبي في تطوير قطاع بحري مستدام، وضمان أقصى درجات السلامة البحرية ضمن مياه دبي.

وتوجه بالشكر والتقدير لسلطة مدينة دبي الملاحية لجهودهم الطيبة في إعداد هذا الدليل، مضيفاً: طالما شكلت السلامة البحرية إحدى أبرز أولوياتنا الاستراتيجية، وهو ما يدفعنا إلى تكثيف الجهود والتعاون المشترك لإطلاق مبادرات نوعية من شأنها ضمان أقصى مستويات الأمن والسلامة في تسيير وتشغيل الوسائل البحرية، ومطابقة الاشتراطات العالمية التي تضمن الحفاظ على قطاع بحري مستدام في الإمارة.

ونحن على ثقة تامة بأنّ الدليل الإرشادي الجديد سيمثل إضافة مهمة لسعينا الحثيث إلى تحقيق مجتمع بحري تسوده أفضل ممارسات الأمن والسلامة واتباع أفضل الإجراءات المتبعة دولياً.

استراتيجية

من جانبه، أوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ إطلاق «دليل السلامة البحرية»، يتماشى مع أهداف الاستراتيجية البحرية في تعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري في دبي، لافتاً إلى أنه دفعة قوية للمساعي الرامية إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل إمارة دبي.

ودعا علي جميع مشغلي الوسائل البحرية للاطلاع على الدليل الإرشادي الجديد والاحتفاظ به أثناء الإبحار، كونه يوفر مرجعية مهمة للتعرّف إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالتجهيز للرحلة.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي لإطلاق الدليل الإرشادي الذي يساعد على الإلمام بكافة الجوانب التي من شأنها ضمان أعلى معايير السلامة البحرية.

وأكّد حرص السلطة البحرية على تعزيز قنوات التواصل الفعال مع الشركاء الاستراتيجيين لتجسيد التطلعات الطموحة إلى إيجاد بيئة بحرية قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين.

فهرس

يشتمل «دليل السلامة البحرية» على 8 فصول هي: «التجهيز للرحلة البحرية»، و«الملاحة الآمنة»، و«إجراءات الطوارئ»، و«معدات السلامة»، و«البيئة البحرية»، و«أنواع العقد البحرية واستخداماتها»، و«المراسي في دبي» و«حدود السرعة في مياه إمارة دبي».