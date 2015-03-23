تأكيد أهمية توثيق جهود الإمارات في تمكين المرأة

رفع المشاركون في الجلسة الحوارية «تعزيز استدامة تمكين المرأة» التي نظمها مجلس شرطة دبي النسائي لخدمة المجتمع في نادي الضباط بالقرهود تحت رعاية وحضور اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموهما الدائم للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

وهنأ المشاركون سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمناسبة حصولها على لقب «أم العرب» من قبل المنتجين العرب ومجلة المرأة العربية وأسمى آيات التهاني إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة جمعية النهضة النسائية في دبي، وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ويوم الأم.

وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية أهمية توثيق جهود دولة الإمارات فيما يتعلق بالمرأة، في القطاعات الحكومية والخاصة والتعليم والإعلام والأمن، والهوية الوطنية، وأثنوا على دعم القيادة العامة لشرطة دبي للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات من خلال مجلس شرطة دبي النسائي لخدمة المجتمع.

وأشار المشاركون إلى أهمية مواصلة جهود شرطة دبي بالنسبة للمرأة وخاصة بعد فوزها بجائزة الأمم المتحدة في مجال إلغاء الفوارق بين الجنسين 2012، مؤكدين أهمية مساهمة مجلس الشرطة النسائي في العمل على الأجندة العالمية الخاصة بالتنمية لما بعد 2015 بالنسبة للتوازن بين الجنسين، وتوعية العنصر النسائي بالاتجاهات العالمية في عملية التنمية المستدامة.

كلمة الافتتاح

وافتتح اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي الجلسة الحوارية، بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ورجاء عيسى القرق، رئيس سيدات أعمال دبي، وفاطمة غانم المري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، منى بوسمرة، مدير نادي دبي للصحافة مدير جائزة الصحافة العربية، وعدد من مديري الإدارات العامة وكبار الضباط.

ورفع اللواء خميس مطر المزينة، أسمى آيات التهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة حصولها على لقب أم العرب من قبل المنتجين العرب ومجلة المرأة العربية، مرحباً في مستهل كلمته بالمشاركين في الجلسة التي اجتهد على عقدها مجلس شرطة دبي النسائي لخدمة المجتمع، احتفالاً بيوم المرأة الدولي، وتزامناً مع يوم الأم.

وقال: أود أن أؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن يوماً بعيدة بأي حال من الأحوال عن حقوقها، فالدولة منذ نشأتها لم تدخر جهداً في دعم وضمان حقوق المرأة، حيث سنت عدداً من التشريعات والقوانين التي تتيح لها ذلك.

وأضاف: لم تتوقف الدولة عند مرحلة سن التشريعات والقوانين، بالنسبة للمرأة، بل استبقت الجهود الدولية في الكثير من المجالات مما جعلها من الدول السباقة على الكثير من دول المنطقة والعالم، في نيل المرأة الإماراتية لحقوقها الوطنية الكاملة والتي وضعتها على قدم المساواة مع الرجل، بل وفي بعض المجالات منحتها تمييزاً إيجابياً عن الرجل بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة، ولعل حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «احترام المرأة»، وكذلك تصدرها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المساواة بين الجنسين» يعد مؤشراً على ذلك.

وتابع: واستمراراً لجهود الدولة السباقة والخاصة بالمرأة، فقد شهدت الساحة الإماراتية أخيراً نشاطاً متزايداً وملحوظاً على هذا الصعيد أفرز فعاليات ومخرجات عدة عبَّرتْ في مجملها عن تجاوز الدولة لمرحلة «تمكين المرأة» إلى مرحلة «تمكين المجتمع من خلال المرأة».

وأوضح المزينة: لقد أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» لدعم جهود دولة الإمارات الرامية لتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، وذلك خلال جلسة «التوازن بين الجنسين في الحكومات» التي انعقدت ضمن جلسات القمة الحكومية في دبي 2015 فبراير الماضي.

وتابع: ودشنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015 - 2021» والتي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً إرشادياً لكل المؤسسات الحكومية "الاتحادية والمحلية"والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل مجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها. وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 مارس الجاري.

وأضاف: وتماشياً مع هذا التفاعل الرسمي والمجتمعي بالنسبة للمرأة، قررت القيادة العامة لشرطة دبي عقد هذه الجلسة الحوارية الأولى من نوعها في هذا المجال، لغرضين، أولهما: المشاركة في الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، وثانيها: عرض جهود شرطة دبي في دعم المرأة سواء على مستوى القوة أو خارجها.

سباقون في المساواة

وبين المزينة أن شرطة دبي كانت من الدوائر الحكومية السباقة التي أرست دعائم تلك المساواة بشكل فعّال وملموس منذ انضمام أول عنصر نسائي للعمل بها أواسط الستينيات من القرن الماضي، حتى أصبحت المرأة في شرطة دبي متواجدة في كل إداراتها، بل وفي جميع وظائفها المدنية والعسكرية، كما أنها تقلدت رتباً عليا، ومناصب رفيعة، وكذلك مثلت شرطة دبي في الكثير من المحافل المحلية والإقليمية أو الدولية.

وأكد أن الشرطة النسائية تحظى بدعم متميز لصقل مستوى الأداء المقدم منها خلال مهام العمل العسكري والشرطي، سواء ميدانياً في مواقع العمل، أو إدارياً في الدراسة والتخطيط والبحث وصياغة الخطط وتنفيذ أجندات العمل، وهو ما توج بجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2012 في مجالات الجودة العالمية والخدمة العامة، التي حصلت عليها وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، وحازت فيها المركز الأول عن فئة «تعزيز إلغاء الفروق بين الجنسين».

وأشار إلى أن شرطة دبي بادرت بإنشاء إدارة لحماية المرأة والطفل تابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان، وأنشأت كذلك قسماً خاصاً يعنى بالشؤون النسائية ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للموارد البشرية، ينظر في جميع الأمور المتعلقة بالمرأة «العاملة» واحتياجاتها ومطالبها وأبرز المشكلات التي تعوق استمرارها في العمل والتعرف على آرائها واقتراحاتها من أجل إيجاد بيئة عمل متوازنة وجاذبة.

وقال: لا يفوتني كذلك أن أذكر مجلسكم هذا «مجلس شرطة دبي النسائي لخدمة المجتمع» الذي استطاع أن يشكل جسراً للتواصل فيما بينه كأعضاء حيث جمع في تشكيلته بين عضوات من شرطة دبي وعضوات من خارج شرطة دبي، واستطاع كذلك أن يشكل جسراً فيما بين الشرطة والمجتمع، من خلال إقدامه على العمل البناء والمبادرات الهادفة، على مستوى شرطة دبي، ومستوى الأسرة والمجتمع في إمارة دبي.

وأوضح أن جهود شرطة دبي في دعم المرأة لا تتوقف في جميع المجالات، ونبحث دائماً عن الأفضل لها لأنها روح المكان ولا حياة للمكان من دون الروح.

يوم المرأة

من جانبها تقدمت الدكتورة مشكان العور رئيس مجلس شرطة دبي النسائي، بجزيل الشكر للحاضرات تقديراً لاستجابتهن وتلبية الدعوة بالحضور والمشاركة في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي تزامن مع الاحتفالات بيوم الأم.

وقالت: لا عجب في أن تتبوأ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «احترام المرأة» ولا عجب في أن تتبوأ صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المساواة بين الجنسين». ولا عجب في أن تكون في صدارة الدول العربية في «مؤشر السعادة»، ليصبح شعبها «أسعد شعب».

مؤكدة أن دولة أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحمل لواءها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأدارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان لابد لها أن تدور في فلك المركز الأول إقليمياً في مختلف المجالات، وكان لابد كذلك للمرأة الإماراتية في تلك الأجواء أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل منها.

حيث انتقلت المرأة الإماراتية من مرحلة «حقوق المرأة» ومرحلة «المساواة مع الرجل»، إلى مرحلة «تمكين المرأة» وتمكين المجتمع بالمرأة، إلى مرحلة «التوازن بين الجنسين» واستدامتها.

وأشارت الدكتورة مشكان إلى أن الوصول بالدولة إلى المراتب الأولى «وخاصة فيما يتعلق بشأن المرأة» لم يأتِ من فراغ، وإنما سبقته رؤية قيادة حكيمة .

شكر

توجهت مشكان العور رئيس مجلس شرطة دبي النسائي بالشكر للواء خميس مطر المزينة تقديراً لرعايته وحضوره هذه الجلسة الحوارية التي تعد الأولى من نوعها لمؤسسة أمنية، يُدعى إليها نخبة من ممثلي مختلف قطاعات المجتمع الإماراتي، الحكومي والخاص والتعليم والإعلام والأمن، لاستعراض جهود قطاعاتهم المقدمة في هذا الجانب، مؤكدة أن هدف المجلس الأساسي من عقد هذه الجلسة هو أن نقدم جهود دولة الإمارات وأفضل الممارسات في دعم المرأة واستدامة التوازن بين الجنسين.

استثمار القدرات والقيادة النسائية ودور الإعلام أهم المحاور

افتتحت الجلسة الحواري فاطمة غانم المري بورقة جاءت تحت عنوان «استثمار القدرات والإمكانات للمرأة الإماراتية في نطاق العمل الحكومي وخاصة التعليم»، مؤكدة أن المرأة الإماراتية تميزت في عملها وخاصة في قطاع التعليم، وأن التعليم منح المرأة الفرصة لتقليص الفجوة بينها وبين الرجل، وأنها حظيت بفرص تعليمية مكنتها من رفع مستواها في مختلف المجالات، مبينة أن التقارير تظهر أن المرأة الإماراتية تجاوزت نسبة تعليمها سواء العالي أو الثانوي أو الجامعي 100%.

وأشارت المري إلى أن هناك مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل وأنها استحوذت على بعض المناصب وخاصة في مجال التدريس والتعليم، مؤكدة أهمية أن تلعب أدواراً مهمة في أماكن أخرى.

مبينة أن المرأة في مجال التمكين السياسي، نالت الكثير من الحقوق بفضل دعم القيادة الرشيدة، حيث أصبح هناك 4 وزيرات و148 امرأة يشاركن في الحياة الدبلوماسية، و6 سفيرات وقناصل، إضافة إلى مشاركة المرأة في الحملات الانتخابية، ومشاركتها إلى جانب الرجل في عضوية المجلس الوطني، حيث شكلت ما نسبته 22% من الأعضاء، وهي أعلى من النسب العالمية مقارنة بالدول الأخرى، والجوار الخليجي.

القيادة النسائية

في ورقتها تطرقت رجاء عيسى القرق إلى دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في استدامة تمكين المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن موضوع «القيادة النسائية» نال في الآونة الأخيرة حيزاً مهماً خلال النقاشات في الدولة ويرجع الفضل في ذلك إلى التوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتي تهدف دائماً إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين القوى العاملة النسائية لتخطي العقبات كافة.

وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة تسعى دائماً إلى استثمار الطاقة الكامنة للمرأة الإماراتية، وأن ذلك يتضح جلياً في حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» .

وقالت: رغم أن دولة الإمارات تعتبر حديثة العهد إلا أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها كلاعب فعّال وعنصر منتج في مسيرة التنمية الاقتصادية، فهي تشكل نحو 66% من القوى العاملة في القطاع الحكومي علماً أن ثلث هذه النسبة يشغلن مناصب عليا، إضافة إلى حصولها على 7 مقاعد في المجلس الوطني من أصل 40 مقعداً.

دور الإعلام

تطرقت منى بوسمرة مدير نادي دبي للصحافة إلى دور الإعلام في تعزيز استدامة تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الإعلام المحلي لعب دوراً إيجابياً في إبراز دور المرأة، وإنجازاتها، ووفر لها منبراً لتوجيه رسائلها إلى العالم.

تكريم الشركاء

وفي الختام تسلم اللواء خميس مطر المزينة، من مجلس شرطة دبي النسائي لخدمة المجتمع، درعاً تذكارية تقديراً لدعمه المستمر للمرأة وتمكين العاملات في القيادة العامة لشرطة دبي. وبدوره، كرم اللواء خميس المزينة، سيد أغا الممثل الإقليمي للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتحدثات الرئيسيات في الجلسة، إضافة إلى الشركاء الرئيسيين.