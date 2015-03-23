تخريج الدفعة 15 في أكاديمية العلوم الشرطية اليوم

يشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، مساء اليوم حفل تخريج الدفعة 15 من الطلبة الضباط، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ .

ومعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وقادة الشرطة ومديري الدوائر الحكومية ورؤساء الجامعات والكليات والمعاهد الشرطية بالدولة، حيث سيقوم سموه بتسليم الشهادات للخريجين وتكريم أوائل الدفعة في عدد من التخصصات العلمية والتدريبية.

وبهذه المناسبة أعرب اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة عن شكره وتقديره للدعم والاهتمام الذي تجده شرطة الشارقة بصورة عامة وأكاديمية العلوم الشرطية بصفة خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية، والذي مكنها من تحقيق أهدافها في الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية ومواكبة التقدم في مجالات البحث العلمي.

كما أعرب قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره للجهود التي تبذلها إدارة أكاديمية العلوم الشرطية وهيئاتها التعليمية والتدريبية في إعداد ضباط المستقبل والقيادات والكوادر التي تتولى قيادة دفة العمل الشرطي والأمني.

مشيداً بالنجاحات والتقدم الذي أحرزته الأكاديمية في تأهيل أجيال متلاحقة من الضباط الذين أثبتوا قدرتهم على مواكبة التطورات الهائلة التي حدثت على صعيد العمل الشرطي والأمني والتعامل مع الأنظمة الحديثة والتقنيات التي غيرت من أساليبه ووسائله.

تهنئة الخريجين

ووجه اللواء الهديدي التهنئة لأبنائه خريجي الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية العلوم الشرطية الذين يتزامن تخريجهم مع العديد من التطورات التي يشهدها الوطن على صعيد مسيرته التنموية التي تشهد تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وترسيخ ركائز النهضة والتقدم ومواكبة العصر في كل مجال من المجالات.

حيث أصبحت الدولة بفضل جهود أبنائها وتطلعات وطموحات قيادتها الرشيدة محط أنظار العالم، ومركزاً وساحة للأحداث الكبرى في صناعة الحاضر وصياغة توجهاته وتحديد أولويات المستقبل، وأصبح الجميع يرى فيها واحة للأمن والأمان والتقدم والازدهار مما جعلها مركز جذب لكل القوى الفاعلة في صناعة التغيير والمحركة لطاقات العالم بفضل ما بذله أبناؤها وقادتها من جهود وضعتها في مقدمة ركب التفوق والتميز والإبداع ..

وخاصة على الصعيدين الأمني والشرطي اللذين حققت فيهما الدولة أعلى مراتب التفوق على مستوى العالم.

تنمية القدرات

وقال العقيد الدكتور سالم جروان النقبي مدير الأكاديمية: أربع سنوات هي فترة إعدادهم عملت فيها الأكاديمية من خلال برامجها التعليمية والتدريبية إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال تحقيق جودة تعليمية وتربوية وتلبية الاحتياجات الأمنية والشرطية من خلال تقنيات التطور العلمي والمساقات العلمية والتدريبية المتطورة والبحث العلمي المتواصل، لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والأكاديميات الشرطية داخل الدولة وخارجها.

وهي تهدف بصفة خاصة إلى إعداد رجال شرطة وأمن قادرين على الحفاظ على الأمن والاستقرار للمساهمة بشكل فعّال في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وقال الأستاذ الدكتور عماد حسين عميد الكلية: تحتفل أكـاديمية العلوم الشـرطية بالشـارقـة بمناسبة عـزيـزة على الجميع بتخـريج الـدفعـة «15» مـن المرشحين بها، ليضيفوا لأجهـزة الشـرطـة سواعـد جديدة وفـكر وطـاقـات جـديـدة، ويجـدد هـؤلاء الشباب – في هــذه المناسبة – بيعتهم للوفـاء برسالتهم بقوة وإخلاص وتجـرد وإيمـان .

تحديث البرامجوقال الرائد حميد عبدالله المشرخ مدير إدارة التدريب: لقد انقضى عام آخر حققت فيه الأكاديمية العديد من الخطوات المهمة تضاف إلى رصيدها السابق وشهدت ثورة داخلية في مجال تحديث البرامج التعليمية والتدريبية وتطعيم كوادرها التي اكتسبت خبرة واسعة من خلال مسيرة عمل الأكاديمية بعناصر جديدة تمتلك مؤهلات عملية مشهود لها بالريادة في هذا المضمار.

ومن جانبه قال النقيب عبدالله موسى قائد الدفعة 15: عندما رسمنا الأهداف مع إدارة الأكاديمية لهذه الكوكبة من الخريجين لم نُعطَ إشارة الانطلاق قبل أن نوفر لهم العناصر والأدوات المساعدة والبيئة الجيدة للوصول إلى الغاية المرجوة، ثم أُمرنا بالانطلاق. نعم كانت البدايات صعبه ولكن الطموح والإصرار والتحدي سهّل كل صعب في طريقنا.

أوائل الدفعة: نعاهد القيادة على مواصلة التفوق عملاً وعلماً

أكد أوائل الدفعة الخامسة عشرة من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة أن الكلية مصنع الرجال وما تلقيناه من علوم شرطية ومن اهتمام من القيادة كفيلان برسم خطواتنا المستقبلية في خدمة الوطن والمواطن ونعاهد القيادة بالمضي قدماً نحو التفوق العلمي والعمل بإخلاص.

سيف راشد الزعابي الأول في المجموع العام والأول في المواد الأكاديمية، قال: في هذا اليوم ونحن نقف على أعتاب التخرج من هذه الأكاديمية التي لطالما نهلنا من نبع عطائها لتبدأ رحلة جديدة إلى آفاق لا حدود لها.

لا يسعني بعد حمد الله والثناء على نعمة التفوق إلا أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لرعايته لنا وتذليل كافة الصعاب أمامنا، وكل الشكر له على ما لقيناه من رعاية واهتمام طوال فترة دراستنا.

وأهدي تفوقي لوالديّ ولكل من ساهم في تميزي ولزملائي الخريجين وللكادر التعليمي والتدريبي على بذل الجهود دون كلل أو ملل للوصول بنا إلى مرحلة التقدم والنجاح.

تفوق

وقال عبدالله راشد الكندي الثاني في المجموع العام والأول في مناهج البحث العلمي: الحمد لله الذي منّ علينا بالدراسة في هذا الصرح الأكاديمي الشامخ، حققنا فيه أمانينا بالتفوق.

ساعات قليلة تبدأ مسيرتنا في رد الجميل لوطننا المعطاء والى قادتنا الذين كانوا لنا القدوة في التميز والمثابرة، وما كان هذا التميز ليتحقق إلا من خلال دعم والديّ اللذين شملاني بالاهتمام والرعاية، وأعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، هذا الصرح العملاق مصنع الإبداع والتميز، والذي نفخر بأن مؤسسه هو والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي الحركة الثقافية والابداعية والعلمية.

والذي غرس فينا حب التميز فسرنا على نهجه نسلك طريق المعرفة ونواكب التطور، فاليوم نخطو الخطوة الأولى في الميدان العملي، وأسأل الله أن يوفقني ويوفق إخواني الخريجين لبذل كافة الجهود للمحافظة على أمن واستقرار الوطن.

ومن جانبه قال عبدالرحمن محمد النقبي الثالث في المجموع العام والأول في المشاة والأول في اللياقة البدنية: لقد عاهدت نفسي على أن أسخّر كل جهدي وطاقاتي لأصل إلى أعلى درجات التميز والنجاح والتفوق، وها أنا بفضل الله أصل إلى لحظات جني الثمار، فالآن وصلنا إلى بداية الطريق، حيث تحتاج المرحلة القادمة إلى مواصلة النجاح والتفوق لخدمة هذا الوطن بكل ما أوتينا من عزيمة وقوة.

جهود كبيرة

ومن جهته قال حميد عبدالله الجلاف الأول في القيادة: لقد بذلت الأكاديمية بجميع كوادرها جهوداً كبيرة وجبارة وحرصت على تقديم كل ما هو متميز من أجل تأهيلنا علمياً ومسلكياً ومهنياً.

لقد عشنا فيها وعلى مدى سنوات أربع، لحظات مهمة في حياتنا رسمت لنا خطوط مستقبلنا، نهلنا فيها من العلم والمعرفة في العلوم الشرطية في المجالين الأكاديمي والتدريبي، فنلنا بحمد الله شرف حمل الأمانة العظيمة في خدمة هذا الوطن العزيز، نسعى من أجل رفعته وأمنه وكف يد العابثين باستقراره بكل قوة وحزم.

وقال حميد ثاني الشامسي الأول في المسلك: بكل معاني الفخر والاعتزاز، وبكل مشاعر الفرح والسعادة أخطّ عباراتي لأعبر عن عميق شكري وتقديري إلى أكاديمية العلوم الشرطية التي عشنا فيها سنوات من الإعداد والتأهيل حتى وصلنا إلى هذه النتيجة المشرفة علمياً وتدريبياً ومسلكياً.

وقال خالد عبدالرحمن الزمر الأول في الرماية: الحمد لله الذي وفقني وزملائي طلبة الدفعة 15 للوصول إلى هذه المرحلة، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مقام سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهده، والشكر أيضاً لجميع من ساهم في إعدادنا علمياً وعملياً، راجين الله سبحانه أن نكون عند حسن ظن الجميع.

وقال محمد سالم بن عوقد قائد الاستعراض: تخونني الكلمات في هذه اللحظات عن التعبير عن فرحتي بهذا اليوم لما له من أهمية كبيرة في نفسي، ونفوس كل من سعى لنقلنا لهذه المرحلة الجديدة في حياتنا، وأسأل الله أن يجعلني وإخواني الخريجين على قدر المسؤولية.

وأضاف: أتقدم بالشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لأبنائه الطلبة ولسيدي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الأكاديمية ولمدير عام الأكاديمية وضباطها ومدربيها لتأهيلنا لكي نصل لهذه المرحلة المتقدمة.