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بالفيديو - صلاح يشارك في تعادل مثير لفيورنتينا مع أودينيزي

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بالفيديو - صلاح يشارك في تعادل مثير لفيورنتينا مع أودينيزي بالفيديو - صلاح يشارك في تعادل مثير لفيورنتينا مع أودينيزي

شارك محمد صلاح نجم فيورنتينا في المباراة المثيرة التي تعادل فيها فريقه مع أودينيزي 2-2 يوم الأحد.

وحل فيورنتينا ضيفا على أودينيزي ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وسجل مولا واجي هدف التقدم لأودينيزي في الدقيقة 15، فرد ماريو جوميز بهدفين في الدقيقتين 50 و53، لكن باناجيوتيس كوني تعادل في الدقيقة 62.

وبدأ صلاح اللقاء على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 69، وظهرت ملامح ثقة زملاءه فيه حين مرروا له معظم الكرات التي وصلت لهم.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا جميلا في نهاية اللقاء، حين راوغ دفاع أصحاب الأرض بطريقة رائعة قبل أن تذهب الكرة لخارج المرمى.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، فيما دخل سامبدوريا في الصراع على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر بهدف فرفع رصيده إلى 48 نقطة.

شاهد أهداف المباراة من هنا

شاهد ملخص لمسات صلاح من هنا

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فيديو اليوم السابع

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