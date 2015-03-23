إجلاء مئات العمال الأتراك بالجزائر بسبب “تهديد إرهابي”

أفاد تقرير إخباري بأن مئات العمال الأتراك المكلفين بإنجاز الطريق الذي يربط ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل بالطريق السيار، تم إجلاؤهم عصر اليوم الأحد من قاعدة الحياة بمنطقة ذراع الميزان، بسبب “تهديد إرهابي”.

وأوضح الموقع الإلكتروني الإخباري “كل شيء عن الجزائر”، نقلاً عن مصادر مطلعة أن قرار إجلاء العمال الأتراك جاء بسبب تهديد إرهابي، دون أن يتم تحديد طبيعة هذا التهديد.

وكشف ذات المصدر أن العمال يعملون لحساب مجمع “اوني” المشكل من شركتي “اوزجون” و”نورول” التركيتين وشركة “اينجوا” الجزائرية،

> وأنه جرى إجلاؤهم على متن عدة حافلات نحو قاعدة حياة أخرى بمنطقة بوخالفة، يقيم بها عمال أتراك أيضاً.

وأشار المصدر إلى غضب شديد للعمال الجزائريين، الذين لم يتم إجلاؤهم بحجة أنهم “غير معنيين بالتهديد”.

د ب أ