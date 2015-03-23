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ضبط 67 مطلوبًا من المحكوم عليهم و576 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 67 مطلوبًا من المحكوم عليهم و576 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 67 مطلوبًا من المحكوم عليهم و576 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام ، تم ضبط 67 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة ، وضبط وتحرير 576 مخالفة مرورية متنوعة.

وأعلن مصدر أمنى أنه تم ضبط عدد 67 شخصا من المتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة .. من بينهم : المحكوم عليه : هانى ح . س . س ( مواليد 1989 ) بدون عمل مقيم في العريش والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيها ، والمحكوم عليه : مصطفى ح . م . م ( مواليد 1991 ) عامل بمكتب عقارات في المساعيد بالعريش ومقيم في الأسكندرية والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيها ، الى جانب ( 36 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى ، و( 7 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، و ( 12 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و ( 10 ) محكوما عليهم في قضايا جنح المخالفات.

ومن جهة أخرى ، تم ضبط 576 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
> أ ش أ

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