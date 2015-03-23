ضبط 67 مطلوبًا من المحكوم عليهم و576 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام ، تم ضبط 67 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة ، وضبط وتحرير 576 مخالفة مرورية متنوعة.

وأعلن مصدر أمنى أنه تم ضبط عدد 67 شخصا من المتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة .. من بينهم : المحكوم عليه : هانى ح . س . س ( مواليد 1989 ) بدون عمل مقيم في العريش والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيها ، والمحكوم عليه : مصطفى ح . م . م ( مواليد 1991 ) عامل بمكتب عقارات في المساعيد بالعريش ومقيم في الأسكندرية والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيها ، الى جانب ( 36 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى ، و( 7 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، و ( 12 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و ( 10 ) محكوما عليهم في قضايا جنح المخالفات.

ومن جهة أخرى ، تم ضبط 576 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

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