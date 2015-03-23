محاولات لإقناع أهالى قرية بالشرقية بدفن جثة إخوانى قتل خلال زرعه قنبلة

تجرى القيادات الأمنية وكبار العائلات بالشرقية محاولات حثيثة لإقناع أهالى قرية الإخوانى الذى لقى مصرعه خلال زرعه قنبلة، بالعدول عن رفضهم دفن جثته بمقابر أسرته بالقرية.

وكان عدد من أهالى قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية، قد تجمهروا لعدم السماح بإقامة صلاة جنازة أو دفن جثة الإرهابى صهيب عبد الكريم طالب بكلية الحقوق المنتمى للإخوان، الذى لقى مصرعه هو وإخوانى آخر، فيما أصيب الثالث، أثناء محاولة زرعهم عبوة ناسفة بجراح الحملة الميكانيكية بالمدينة مساء السبت.

وقال محمد عبد الستار أحد الأهالى: "لن نسمح بدفنه فى مقابر القرية، لاشتراكه فى هذا الفعل الإجرامى الذى لا يقبله الشرع أو الدين"، لافتًا إلى أنه حال نجاحهم فى زرع العبوة كان عشرات الأبرياء سيموتون غدرًا".

- تجمهر أهالى قرية بالشرقية لرفضهم دفن إخوانى لقى مصرعه فى محاولة زرع قنبلة

>