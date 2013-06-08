أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

هيومن رايتس ووتش تدين انتهاكات الجيش والمتمردين في مالي

  • 27
Google+ Print
هيومن رايتس ووتش تدين انتهاكات الجيش والمتمردين في مالي هيومن رايتس ووتش تدين انتهاكات الجيش والمتمردين في مالي

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي يرتكبها كل من الجيش الحكومي والمتمردين الطوارق في مالي ضد المدنيين.
> وقالت تقرير للمنظمة، إن جنود الجيش يقومون بتعذيب الطوارق، بينما يقوم المتمردون الطوارق بضرب أعضاء جماعات منافسة لهم سود البشرة، و قامت القوات الفرنسية العام الجاري بطرد الإسلاميين المسلحين، المتحالفين مع الطوارق، من شمالي مالي.

ويقوم جيش مالي حاليا بالتقدم تجاه المدينة الأخيرة تحت سيطرة الطوارق ، و يطالب الطوارق الذين يقطنون شمالي مالي بالانفصال عن بقية البلاد، ويتهمون المركزية بممارسة التمييز ضدهم.

وقال تقرير المنظمة إن الجيش المالي انتهك عددا من قرى الطوارق، وهدد بقتل سكانها، وقام بضربهم، وذكر التقرير أيضا أن 100 أفريقي اسود قد قبض عليهم في مدينة كيدال، حيث تعرض بعضهم للسرقة والضرب والطرد إلى جنوبي البلاد.
> وقد أدانت وزارة الخارجية في مالي هذه السلوكيات من قبل الطوارق، وتقع كيدال على بعد 1500 كلم الى شمال شرق العاصمة باماكو وتضم قواعد للجيشين الفرنسي والتشادي اللذين يتوليان مهمة حفظ الأمن في المدينة.
> وقالت كورين دوفكا من المنظمة العالمية إن” المدنيين بكل انتماءاتهم العرقية عانوا بما فيه الكفاية”، موضحة أن الانتهاكات الأخيرة من كلا الجانبين المتقاتلين حول مدينة كيدال، تؤكد الحاجة الماسة لاحترام قوانين الحرب من قبل جنود الجيش والمتمردين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول