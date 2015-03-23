“الشعبية لتحرير فلسطين”: التراشق المتبادل بين فتح وحماس لا يخدم مصلحة الشعب

قالَ عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل المجدلاوي، إنّ الاتهامات المتبادلة الآن بين حركتي فتح وحماس لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وكذلك إقامة وحدة فلسطينية.

وأضاف المجدلاوي في لقاءٍ له ببرنامج “بين الناس”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أنّ التراشق المتبادل الآن بين الفصائل السياسية لا يخدم مسار وحدة الأمة، موضحاً أنّ: “المشهد الفلسطيني الآن أصبح كارثياً”.

وطالب المجدلاوي الفصائل السياسية وتحديداً حركتي فتح وحماس بضرورة الابتعاد عن هذا التراشق من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأوضح المجدلاوي أنّ الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، لم تقم بواجبها في قطاع غزة، وذلك لأنّ حركة “حماس” تضع العراقيل أمام هذه الحكومة.