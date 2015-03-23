إعلام بورسعيد يختتم دورة دور الجمعيات الأهلية في الحد من الإدمان

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات دورة “تفعيل دور الجمعيات الأهلية في الحد من الإدمان” التدريبية، وذلك ضمن مبادرة “سفراء الخير” والتي ينظمها صندوق “مكافحة الإدمان والتعاطي”، بالتعاون مع مركز “النيل” بمجمع إعلام بورسعيد، بمشاركة 60 من شباب الجمعيات الأهلية.

وتهدف الدورة إلى إعداد كوادر بشرية مدربة مُعنية وعلاج الإدمان داخل الجمعيات الأهلية والتوعية بمخاطر قضية الإدمان والخروج بمخرجات قوية عن كيفية التعامل مع المدمنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوعيتهم بالمشكلة وحلولها وجهات العلاج ومهارتي التشبيك والتمكين، لدعم وبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مواجهة قضية الإدمان وتعاطي المخدرات.

وشرح إبراهيم عسكر، منسق بصندوق “مكافحة الإدمان والتعاطى” مهارة حل المشكلات و العلاقات الأسرية وتثقيف الأقران، كما تم إلقاء الضوء حول آليات التعبير عن الذات والشائعات و المخدرات و أساليب العمل الجماعى و فريق العمل.

وصرحت مرفت الخولي، مدير مجمع إعلام بورسعيد، بأن مبادرة “سفراء الخير” ستستمر في الفترة القادمة من خلال إعداد كوادر مهنية متخصصة للوقاية من الإدمان كتدريب الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين بالإضافة إلى شباب الجمعيات الأهلية وذلك عن طريق عدد من الآليات الحديثة في الاتصال المباشر و تنفيذ عدد من اللقاءات الحوارية لرفع و تنمية وعي الفئات المهمشة أو المعرضة للانحراف تجاه الوقاية من الإدمان.