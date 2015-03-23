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إخلاء سبيل 428 من الإخوان في قضيتي اقتحام محكمة مغاغة والإرشاد الزراعي

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إخلاء سبيل 428 من الإخوان في قضيتي اقتحام محكمة مغاغة والإرشاد الزراعي إخلاء سبيل 428 من الإخوان في قضيتي اقتحام محكمة مغاغة والإرشاد الزراعي

أرشيفية

قرر المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المنيا، اليوم، حفظ قضيتي اقتحام محكمة مغاغة والإرشاد الزراعى ببني مزار.

وأمر بإخلاء سبيل 428 من إخوان المنيا لعدم كفاية الإدلة بشكل مؤقت في القضية رقم 543 لسنه 2013 إداري مركز مغاغة اقتحام المحكمة بشكل مؤقت لعدم كفاية الدليل وإخلاء 329 متهما إخوانيًا لحين ورود الدليل لإدانتهم.

وأمر المحامى العام لنيابات شمال المنيا بحفظ التحقيق في قضية اقتحام وحرق الإرشاد الزراعي في أحداث العنف التي وقعت بمنتصف أغسطس لسنة 2013 والمتهم فيها 99 إخواني وإخلاء سبيلهم لعدم كفاية الدليل في التحقيقات التي أجراها المستشار إيهاب صلاح مدير نيابة بني مزار، وذلك لحين ورود دليل لإدانتهم.

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