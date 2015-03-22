موجز الصحافة المحلية.. عمر البشير: "لن نسمح بأى عمل عدائى ضد مصر"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، أول حوار للرئيس السودانى عمر البشير لصحيفة مصرية منذ 5 سنوات، وذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، على هامش القمة الثلاثية فى الخرطوم، وكشف الرئيس السودانى عمر البشير، خلال حواره أنه لأول مرة يخرج من مصر "مرتاحًا نفسيًا" بسبب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مؤكدًا أن ما يقال حول دعم السودان للإخوان غير صحيح، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية تدمر العلاقات بين القاهرة والخرطوم، مشددًا: "لن نسمح بأى عمل عدائى ضد مصر".

وحصلت جريدة "الأهرام" على تصريحات من الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، والتى قال خلالها إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإنشاء قرى جاذبة للشباب المستفيد من المشروع القومى لاستصلاح واستزراع المليون فدان، مضيفًا أن تكليفات الرئيس تتمثل فى أن تضم القرية منزلا من 3 غرف لكل شاب ومركز شباب ووحدة صحية وجميع خدمات التوطين بالمشروع، بالإضافة إلى إقامة مصانع للمحاصيل الزراعية وفق ظروف كل منطقة، وأشار إلى أن الرئيس يتابع ما يتم تنفيذه على الأرض بقرية الأمل باعتبارها نموذج قرى الشباب بالمشروع على أن تضم منزلا لكل شاب ومركز شباب ووحدة صحية وجميع خدمات التوطين بمناطق المشروع، فضلاً عن إقامة مصانع لتصنيع المحاصيل الزراعية التى سيتم زراعتها وفق ظروف كل منطقة بمناطق المشروع، والاستفادة من قرية "الأمل" بمحافظة الإسماعيلية كنموذج لقرى الشباب بالمشروع.

وقالت جريدة "المصرى اليوم": تنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ، أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والعشرين للقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها يومى 28 و29 مارس الجارى، باجتماع لكبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد المقرر عقده الأربعاء المقبل، وكشفت المصادر أن القمة العربية ستشهد تهدئة كبيرة بين "القاهرة" و"الدوحة" تمهيدًا لتحقيق التقارب واحتواء الخلافات بين الجانبين بشكل نهائى خلال الأسابيع المقبلة.

ونشرت جريدة "الشروق" فى صدر صفحتها الأولى ما قاله وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى خلال لقاء جمعه مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية ظهر أمس، إنه "لا يوجد شىء اسمه العاصمة الجديدة بل المركز الإدارى الجديد"، مضيفاً أن "المرحلة الأولى من المركز الإدارى الجديد ستقام على 105 كيلومترات من إجمالى 700 ألف كيلو متر هى المساحة الاجمالية لها"، كاشفًا عن أن هذه المدينة "ستكون مستقلة، وليست تابعة لمحافظة القاهرة، بل لمجلس الوزراء مباشرة"، أما بقية المساحة فهى محجوزة للمستقبل والتوسع فى المكان، ولم يتم التعاقد مع الشركة الإماراتية عليها".

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