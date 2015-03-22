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رئيس القابضة للنسيج : اقالة أي رئيس شركة اذا استمرت أوضاعها دون تطوير

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رئيس القابضة للنسيج : اقالة أي رئيس شركة اذا استمرت أوضاعها دون تطوير رئيس القابضة للنسيج : اقالة أي رئيس شركة اذا استمرت أوضاعها دون تطوير
حذر أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن 6 رؤساء شركات بأنه سيتم اقالتهم وتعيين اخرين مكانهم حال استمرار الاوضاع كما هى فى شركاتهم دون تطوير وطالبهم بالتحرك الايجابى لتحسين معدلات الاداء .

و كان الدكتور أحمد مصطفى قد عقد عصر اليوم اجتماعا مع رؤساء شركات الغزل والنسيج لاستعراض ما تم خلال الشهر الماضى وتقييم أخر 8 أشهر لكافة الشركات وذلك بمقر الشركة القابضة بالقاهرة .
>واستعرض رؤساء الشركات الذين شاركوا فى الاجتماع مؤشرات الآداء الشهرى فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والمشكلات التى تواجه الشركات والتى تعوق انطلاقها وتحقيقها لأرباح.

وكشف الدكتور أحمد مصطفى ان المعدلات العامة لأغلب الشركات جيدة بشكل كبير وتحقق المستهدف او ارقام قريبة من المستهدف إلا إننا نريد الأفضل .

و تطرق الاجتماع إلي مشكلات ارتفاع الكهرباء والغاز والوقود سواء السولار أو البنزين و مدى تأثيره علي الشركات .
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مصر 365

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