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رامز: البنوك باعت أكثر من 3 مليارات دولار منذ تطبيق "الحد الأدنى للكاش"

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رامز: البنوك باعت أكثر من 3 مليارات دولار منذ تطبيق "الحد الأدنى للكاش" رامز: البنوك باعت أكثر من 3 مليارات دولار منذ تطبيق "الحد الأدنى للكاش"
قال هشام رامز محافظ البنك المركزى، إن البنوك باعت أكثر من 3 مليارات دولار منذ تطبيق قرار الحد الأدنى لكاش الدولار، مضيفاً أن الأولويات لتغطية السلع الغذائية والمواد الخام من الدولار.

وأضاف رامز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى” ، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن القواعد الجديدة أنهت السوق السوداء قبل المؤتمر الاقتصادى، لافتاً إلى أن قواعد البنك المركزى الحالية هدفها ضبط أداء الشركات غير الملتزمة.

وأوضح محافظ البنك المركزى، أن البنوك لها حق هامش فى حدود 10 قروش للتحويلات أما الكاش 5 قروش فقط، مشيراً إلى ان أكثر من 80 % من تحويلات المصريين فى الخارج تصب فى البنوك.
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