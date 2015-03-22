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حبس مدرس بالفيوم بتهمة قص خصلة من شعر تلميذة لعدم ارتدائها الحجاب

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حبس مدرس بالفيوم بتهمة قص خصلة من شعر تلميذة لعدم ارتدائها الحجاب حبس مدرس بالفيوم بتهمة قص خصلة من شعر تلميذة لعدم ارتدائها الحجاب
قررت نيابة مركز أبشواى بالفيوم، حبس مدرس تربية دينية بمدرسة قصر بياض الابتدائية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدى على تلميذة بالصف الخامس الابتدائى بالضرب وقص خصلة من شعرها لعدم ارتدائها الحجاب.

تعود الواقعة إلى قيام أسرة "نورا نبيل إسماعيل" التلميذة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة قصر بياض الابتدائية بمركز أبشواى بالفيوم، بالتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة أبشواى برقم 3954 لسنة 2015 إدارى، اتهموا فيه "على.أ.ح" مدرس التربية الدينية بالمدرسة، بالتعدى بالضرب على التلميذة وقص جزء من شعرها لعدم ارتدائها الحجاب، فتم إحالة المدرس إلى نيابة أبشواى التى تولت التحقيق فى الواقعة وقررت حبسه 4 أيام.

وأشار مدير إدارة ابشواى التعليمية، إلى أنه فور إبلاغ وكيل وزارة التربية والتعليم بالواقعة قرر نقل المدرس للإدارة نظرًا لما بدر منه وتحويل المدير للشئون القانونية لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فى الواقعة.

وتقدم محمود إسماعيل، عم الطفلة، بشكوى لمحافظ الفيوم، وقرر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وقف المدرس ومدير المدرسة عن العمل.


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