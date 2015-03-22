معهد الكبد بالمنوفية: السوفالدى نجح 100% ونظيره المصرى قريبا بالمحافظة

أكدت الدكتورة إيمان رويشة، أستاذ ورئيس قسم أمراض الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، المسئول عن صرف عقار السوفالدى بالمعهد، أنه من المتوقع دخول السوفالدى المثيل المصرى وتوفيره لجميع المرضى دون التقيد بدرجة التليف فى العيادة الخارجية بالمعهد لمرضى فيروس سى، من أكثر من شركة منتجة لعقار السوفالدى المثيل المصرى خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت إنه تم علاج أكثر من 300 مريض مصاب بفيروس سى حتى الآن بالمعهد، بعد صرف عقار السوفالدى الأمريكى على نفقة المريض الخاصة وهى 2200 جنيه للعلبة، موضحة أن النتائج المبدئية بعد شهر من العلاج تشير إلى أن الاستجابة وصلت إلى 100% ولا توجد أى مضاعفات، وأن المعهد يستمر فى صرف العلاج واستقبال الحالات الجديدة لتقييمها، علما بأن صرف عقار السوفالدى يتم فى أقل من أسبوع فقط بعد تقييم الحالة.

والجدير بالذكر أن المعهد يستقبل المرضى من جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بمكان التسجيل، والذى يتم من خلال موقع الوزارة.

ويذكر أنه يتم اختيار المرضى حاليا وفقا لدرجة التليف إف 2 وإف 3 وإف 4، وأنه يتم الاستعانة بجهاز الفيبروسكان لتحديد درجة التليف والمتوافر بالمعهد دون اللجوء للعينة الكبدية.

- لمرضى فيروس سى: الـتربل كير"TRIPLE CARE" برنامج علاجى جديد بنسبة نجاح 96%.. سعره 11820جنيها ويشمل عقار جراتزيانو المصرى بديل "السوفالدى" وحقن الإنترفيرون والريبافيرين.. وأطباء الكبد يؤكدون: آمن وفعال

>