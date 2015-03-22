أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..ظهور"صيصة" ببرنامج "منى الشاذلى"فتح الطريق لتكريمها من الرئيس

Google+ Print
بالفيديو..ظهور"صيصة" ببرنامج "منى الشاذلى"فتح الطريق لتكريمها من الرئيس بالفيديو..ظهور"صيصة" ببرنامج "منى الشاذلى"فتح الطريق لتكريمها من الرئيس
من بين مئات الحكايات التى ألقى برنامج "معكم منى الشاذلى" الضوء عليها حظيت قصة الحاجة "صيصة أبو دوح النمر" باهتمام غير مسبوق من مؤسسات الدولة التى سارعت لمساعدة "صيصة"، وفتح باب رزق يساعدها على مواجهة أعباء الحياة.

بدأت قصة الحاج "صيصة" الصعيدية- التى تنكرت فى ملابس الرجال لمدة 40 عامًا- قبل شهرين داخل استديو برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، حيث حلت ضيفة على البرنامج للحديث عن معاناتها منذ وفاة زوجها وحتى الآن.

وكشفت الحاجة "صيصة" خلال البرنامج أنها اضطرت للتخلى عن أنوثتها وارتدت ملابس الرجل لتربية ابنتها التى تركها أبيها نطفة فى بطنها، وخوفًا من تعرضها لأى مضايقات من الرجال، وأشارت إلى أنها عملت مضطرة فى مهن كثيرة لا تناسب طبيعة المرأة مثل العمل فى المقاولات وحمل الرمال على كتفها ووصولا إلى العمل فى تلميع الأحذية.

وبعد إذاعة حلقتها نجح فريق إعداد البرنامج بالتنسيق مع محافظ الأقصر فى تخصيص "كشك" للحاجة "صيصة" لمساعدتها فى مواجهة أعباء الحياة، وتكفلت جمعية الأورمان بشراء البضائع اللازمة لـ"الكشك" ليتغير مسار الحاجة "صيصة" وتصبح صاحبة مشروع تجارى خاص بها.

واستمر الاهتمام بـ"صيصة" من مؤسسات الدولة لتختارها وزارة التضامن الاجتماعى "الأم المثالية" لمحافظة الأقصر وتسلمها الوزيرة شهادة تقدير تقديرًا لدورها فى تربية ابنتها الوحيدة.

فرحة الحاجة "صيصة" اكتملت بتكريم خاص من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذى التقاها فى القصر الرئاسى ووجه لها التحية على إنكار ذاتها وإصرارها على تربية ابنتها بنزاهة وشرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات