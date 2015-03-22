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أخصائية باطنة: 5 أضرار لارتداء "الهاى كول"

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أخصائية باطنة: 5 أضرار لارتداء "الهاى كول" أخصائية باطنة: 5 أضرار لارتداء "الهاى كول"
ارتداء الهاى كول، عادة شتوية شائعة بين الكثيرين، وهو ما تحذر منه الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، موضحة أن الإفراط فى ارتدائه يخلف أضرارا كثيرة.

فوائد ارتداء "الهاى كول"


>وأوضحت نيفين أن الهاى كول، أو التى شيرت ذو الرقبة العالية، مفيد بالفعل فى إمداد الجسم بالكامل بالدفء، وهو ما يحميه من الشعور بالبرد، إلا أنها أكدت فى الوقت نفسه على أن بعض الأضرار يتعرض لها من يسرف فى ارتداء الهاى كول.

أضرار ارتداء "الهاى كول"


>وتذكر أخصائية الباطنة بعض أضرار الهاى كول أن أضرار الهاى كول تشمل:

- يحد من تهوية الرقبة، ونفاذ الهواء المتجدد لها، مما قد يصيب البعض بالاختناق.
>- يتسبب فى إفراز المزيد من العرق، وبقلة التهوية يزيد نمو البكتيريا، مما يخلف رائحة عرق كريهة، ويحدث ضررا للجسم بزيادة معدل نمو البكتيريا.

- الهاى كول يزيد من تقشف وخشونة الجلد.


>- يزيد فرص الإصابة بالتهاب الحلق واللوزتين والبرد، نتيجة التعرض لتيار بارد فور خلعه، وفى حال إفراز الجسم لكمية كبيرة من العرق.

- قد يتسبب فى الإصابة بحالة من الحساسية والأكلان والحكة، التى تخلف التهابات جلدية، وتتسبب فى التهاب جلد الرقبة وظهور الندبات والعلامات بها.
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