أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تناول الزبادى يزيد من حرق الدهون فى الجسم خلال 12 أسبوعا فقط

Google+ Print
تناول الزبادى يزيد من حرق الدهون فى الجسم خلال 12 أسبوعا فقط تناول الزبادى يزيد من حرق الدهون فى الجسم خلال 12 أسبوعا فقط
من أكثر الأشياء التى تتواجد فى الجسم، وينتج عنها الإصابة بالأمراض التى تؤثر على صحة الإنسان، والمثير أن الزبادى يلعب دورا مهما فى زيادة حرق الدهون فى الجسم.

يوضح الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية أن الكالسيوم مهم جدا للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا لفقدان الدهون الزائدة فى الجسم، حيث إن نقص الكالسيوم عن 800 مجم بالنسبة للرجل، و1000 مجم بالنسبة للمرأة يعوق عملية التمثيل الغذائى، مما يؤدى إلى عدم الوصول إلى النتيجة المرجوة من النظام الغذائى للوصول إلى الرشاقة.

يضيف د. شريف عزمى رزق الله أن تناول الزبادى من أكثر الأشياء التى تزيد من حرق دهون الجسم، لأنه يمكن أن يغير من قدرة الجسم على حرقها، مما يجعله يفقد الدهون ويحتفظ بالعضلات، مشيرا أن الأشخاص الذين يتناولون زبادى خالى الدسم يفقدون أوزانا كبيرة أكثر بكثير من الأشخاص الذين يتبعون حمية قليلة السعرات فقط.

يضيف استشارى التغذية أن من يتناولون الزبادى بشكل منتظم يفقدون 22% من أوزانهم، و61% من دهون الجسم الإجمالية و81% من الدهون الموجودة فى منطقة البطن، وذلك فى فترة تستغرق 12 أسبوعا فقط.


>-تحذيرات لمرضى ارتفاع الضغط والدهون الثلاثية من تناول الأسماك المملحة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم