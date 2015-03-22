تناول الزبادى يزيد من حرق الدهون فى الجسم خلال 12 أسبوعا فقط

الدهون من أكثر الأشياء التى تتواجد فى الجسم، وينتج عنها الإصابة بالأمراض التى تؤثر على صحة الإنسان، والمثير أن الزبادى يلعب دورا مهما فى زيادة حرق الدهون فى الجسم.

يوضح الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية أن الكالسيوم مهم جدا للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا لفقدان الدهون الزائدة فى الجسم، حيث إن نقص الكالسيوم عن 800 مجم بالنسبة للرجل، و1000 مجم بالنسبة للمرأة يعوق عملية التمثيل الغذائى، مما يؤدى إلى عدم الوصول إلى النتيجة المرجوة من النظام الغذائى للوصول إلى الرشاقة.

يضيف د. شريف عزمى رزق الله أن تناول الزبادى من أكثر الأشياء التى تزيد من حرق دهون الجسم، لأنه يمكن أن يغير من قدرة الجسم على حرقها، مما يجعله يفقد الدهون ويحتفظ بالعضلات، مشيرا أن الأشخاص الذين يتناولون زبادى خالى الدسم يفقدون أوزانا كبيرة أكثر بكثير من الأشخاص الذين يتبعون حمية قليلة السعرات فقط.

يضيف استشارى التغذية أن من يتناولون الزبادى بشكل منتظم يفقدون 22% من أوزانهم، و61% من دهون الجسم الإجمالية و81% من الدهون الموجودة فى منطقة البطن، وذلك فى فترة تستغرق 12 أسبوعا فقط.

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