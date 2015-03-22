بالصور.. ضبط 440 ألف ريال سعودي مع أخصائي تسويق بالمطار

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري، حاول السفر إلى دبي، على طيران البحرين، رحلة رقم “80″ وبحوزته “440 ” ألف ريال سعودي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار قيام الراكب “م. ع. ا – أخصائي تسويق” بمحاولة تهريب مبلغ قدره 440 ألف ريال سعودي، من خلال إخفائه داخل حقائبه بين طيات ملابسه، أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره إلى البحرين، ومنها ترانزيت إلى دبي.

واشتبهت الخدمات التأمينية على أجهزة الكشف عن الحقائب في أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبتفتيشه بمعرفة المقدم مصطفى زايد عثر على المبلغ المالى داخل حقيبته وأسفل ملابسه.

وأمر اللواء علاء الدين على مدير أمن المطار بتحرير محضرًا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.