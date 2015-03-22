في_الكلاسيكو مباشر - برشلونة 1-1 ريال مدريد .. كريستيانووو

إذا فهو الحدث الأكبر في إسبانيا بل في العالم أجمع.. الكلاسيكو، ريال مدريد ضيفا على برشلونة.

تعرف على تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

ق3: برشلونة اخترق الجانب الأيمن لريال مدريد عن طريق أندريس إنيستا.. عرضيته كانت متقنة، لكن دفاع الميرنجي نجى من تلك الكرة.

ق4: ميسي بيمسي.. أول كوبري.

ق7: كريم بنزيمة يحصل على فرصة للتصويب، ليست فرصة حقيقية، لكن الفرنسي قرر يسدد.. وكرته ذهبت بعيدة.

ق12: أووووه.. العارضة تحرم رونالدو من الهدف الأول، يا الله.. كرة عرضية صوبها كريستيانو بقدمه، لكن الخشبة العليا منعتها.

ق13: إسكو يصوووب.. والكرة تمر بجوار القائم بمسابفة بسيطة.

ق18: ميسي بالرأس من عرضية نيماار.. لكن الكرة بعيدة عن مرمى إيكير كاسياس.

ق20: جووول.. برشلونة.. جيرمي ماتيو يسرق سيرخيو راموس ويسجل من كرة ثابتة إثر ركلة ثابتة من ميسي.

ق23: إنذار لبيبي بعد تعديه على لويس سوايز.

ق24: برشلونة يسيطر تماما على مجريات اللقاء منذ الدقيقة 15.

ق27: مارسيلو ينطلق.. يدخل للعمق.. يحاول التصويب، لكن في النهاية كرته اصطدت في جسد ماتيو، منقذ برشلونة هجوما ودفاعا الليلة حتى الآن.

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في إطار الجولة الـ28 من الدوري الإسباني يستضيف ملعب كامب نو كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.

فكيف استعدت جماهير برشلونة للمباراة. (دخلة جماهير برشلونة من هنا)

ولماذا كل تلك الكراهية بين جماهير برشلونة وريال مدريد. (أقرأ .. كيف بدأت حرب الكلاسيكو من هنا)

كافة جماهير ريال مدريد تضع الآمال على "أقدام" أفضل لاعب في العالم عام 2014 كريستيانو رونالدو، ولكن هل خطورة مدريد فقط من رونالدو؟ (طالع - من أين يسجل ريال مدريد أهدافه)

وعلى الجانب الأخر بالطبع يوجد الاستثنائي ليونيل ميسي، ولكنه أيضا ليس فقط قوة برشلونة. (طالع - من أين يسجل برشلونة أهدافه)

ماذا سيحدث حين ينتهي لقاء برشلونة وريال مدريد مساء الأحد على ملعب كامب نو؟ هل بالفعل برشلونة سيحسم اللقب إن انتصر، أم لازال طريق البلوجرانا صعبا؟ (تعرف على التفاصيل)

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نصف ساعة على انطلاق الكلاسيكو