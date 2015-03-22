عبّاس النّوري.. المخرج الكسول!

يحضّر الفنّان السوري عبّاس النّوري لعدد كبير من المشاريع الفنيّة، على مستوى التمثيل والتّأليف والإخراج، إلا أنّ كثرة هذه المشاريع خلقت نوعاً من الفوضى والكسل والتشتّت لديه، حسبما يؤكّد مقرّبون منه في تسريبات خاصّة لـ"سيدتي نت".

وفيما يخص الإخراج، من المتوقّع أن يرى الجمهور عبّاس النوري مخرجاً عام 2016، حيث يحضّر لمسلسل معاصر سيكون من إخراجه، ومن تأليفه أيضاً بالاشتراك مع السّيناريست السوري الشاب رامي كوسا، والتعاون الفنّي سيكون غالباً لابنه ميّار النّوري.

ولا يوجد لحد اللحظة أي اتّفاقات حول الممثلين الذين سيقومون ببطولة المسلسل الذي سيخرجه النوري، باستثناء ترشيح الفنانة السورية نادين تحسين بك لتقوم بإحدى أدوار البطولة.

ويذكر أن لعباس النوري العديد من التجارب الإخراجية الخجولة كـفيلمي "مشروع أم" من تأليفه وإخراجه في العام 2002، و "ذاكرة صعبة" تأليفه بالاشتراك مع سلافة عويشق 1998، وسهرتين تلفزيونيتين الأولى بعنوان "تحليل خاطئ" تأليفه، وأول تجاربه بالإخراج، والثانية "حياتنا على طريقة الكومبيوتر".

وعلى صعيد التّمثيل، يشارك النوري بموسم دراما رمضان 2015 في خمسة أعمال، ثلاثة منها اجتماعيّة وعملين شاميين، حيث سيطل على جمهوره في الجزء السابع من "باب الحارة" من إخراج عزام فوق العادة، كذلك يشارك في الجزء الثاني من المسلسل الشامي "الغربال" مع المخرج مروان بركات.

كذلك شارك النوري في بطولة المسلسل الاجتماعي "شهر زمان" تأليف وإخراج زهير قنوع، وأيضاً شارك في مسلسل "عناية مشددة" إخراج أحمد ابراهيم أحمد، إضافة لمشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "صرخة روح" إخراج تامر إسحاق.

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