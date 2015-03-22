هاني متواسي يحيي حفلاً فنياً في نابلس الأربعاء المقبل

يستعد الفنان هاني متواسي للسفر إلى فلسطين لإحياء حفل فني في مدينة نابلس، وبالتحديد في جامعة النجاح الوطنية، بمشاركة الكوميدي الرائع ونهو شنج وذلك يوم الأربعاء (25 آذار – مارس) الجاري.

سيقدّم متواسي في الحفل برفقة فرقته الموسيقية العديد من أغنياته، بالإضافة إلى سلسلة من الأغاني التراثية الشامية. كذلك يشارك الفنّان هاني متواسي في برنامج "نجم الأردن" ضمن لجنة الحكم مع الفنّانة أمل دباس والفنّان موسى حجازين.

عن مشاركته في البرنامج قال الفنان هاني إنه يراها خطوة جداً مهمّة وممتازة لبرنامج "نجم الأردن"، فنحن نتكلم هنا عن أهم وأقوى برنامج لإكتشاف المواهب في الأردن، و لجنة الحكم هي من أهم العناصر لقيام هذا النوع من البرامج، فيجب أن يكون أعضاء لجنة الحكم مؤهلين أكاديمياً، ومن ذوي الخبرة الواسعة في مجال الفن، ولهم سيرة فنية ناجحة. و إختيار فنانين قديرين ذو مكانة رفيعة وتاريخ فنّي مشرّف على مستوى الأردن والوطن العربي مثل موسى حجازين و أمل الدباس هو إختيار جداً صائب وأنا أتشرف بأن أكون من ضمن هذة اللجنة.