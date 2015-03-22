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دنيا باطما سفيرة القفطان في الخليج

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دنيا باطما سفيرة القفطان في الخليج دنيا باطما سفيرة القفطان في الخليج

الأحد 22-03-2015 18:03

حضرت دنيا باطما إلى مدينتها الدارالبيضاء – المغرب، للمشاركة في اليوم العالمي للمرأة، حيث تكرّمت باعتبارها واحدة من النساء الرائدات في مجالات متنوعة، واعتبرها المنظمون سفيرة للقفطان في الخليج.

"سيدتي نت" التقت دنيا التيي جددت شكرها لـ"سيدتي" وموقعها الذي يتابع أخبارها، واعتبرت مشاركتها إعتراف بجهود المرأة المغربية في المجالات الحيوية، وعبّرت الفنانة عن سعادتها بلقب سفيرة القفطان، وقالت إن تعلّقها بالزي المغربي مرتبطٌ بحبها لكل ما هو تراثي أصيل، وأوضحت أنها تحرص دائما على إرتداء القفطان المغربي، حتى داخل البيت.

 

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